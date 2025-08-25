Planetarium Ghost Travel T.3 – Sakana Sakatsuki – la chronique Manga

Résumé : Pris d’un soudain vague à l’âme, l’agent 303 reçoit la visite de Tobias : serait-ce celui qui est à l’origine du mal mystérieux qui transforme les êtres humains en arbres ? Tobias emprunte le corps de 303, l’occasion d’un échange qui révèle quelques-uns des secrets derrière l’agent voyageur et les fameux « arbres de Tobias »…

Critique : Ce troisième volume constitue un premier tournant dans la série : plus long que les deux précédents avec ses 300 pages, il témoigne également d’un changement de ton du récit. Si les deux premiers tomes nous ont fait voyager à bord du scooter volant de l’agent 303, le voyage que nous propose ici Sakana Sakatsuki s’avère beaucoup plus introspectif et immersif. Cette fois, nous nous retrouvons dans un voyage dans la mémoire de Tobias, qui accède au corps de 303. On apprend que le destin des deux personnages est intrinsèquement lié, et que le « ghost travel » constitue en fait un programme qui permet le voyage d’une âme d’un corps à l’autre. L’agent 303 est intimement lié à ce programme, dont il constitue un « rebut ».

Sakana Sakatsuki développe dans ce volume doux-amer des thèmes universels, comme la nostalgie et la relation fraternelle, et la notion même d’humanité. L’univers du manga gagne aussi en épaisseur et en complexité, ce qui n’est pas pour nous déplaire, mais demandera un véritable effort au jeune lecteur pour en saisir toute la richesse. Il n’en reste pas moins que Sakana Sakatsuki est capable de véhiculer de réelles émotions et tient avec Planetarium Ghost Travel un univers tout à fait original.