Les Âmes Fendues – Xavier Betaucourt, Jean-Luc Loyer – la chronique BD

Résumé : L’hôpital psychiatrique nourrit fantasmes et appréhensions : lieu de libération ou d’angoisse, selon les esprits, dans tous les cas mal connu pour qui n’y évolue pas. Que se passe-t-il réellement derrière ces murs ? Quelles malades y sont soignées et de quelle façon ? Qui sont tous ces malades qui souffrent par ailleurs de stigmatisation sociale ?

Critique :Comment représenter la folie sans tomber dans la caricature ? C’est la question que se sont immédiatement posé les auteurs au commencement de leur travail sur cet album. Xavier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer étaient, comme tout le monde, pétris d’idée préconçues sur les institutions psychiatriques, leurs patients, la schizophrénie et autres pathologies mentales… Si soigner une entorse ou une bronchite reste aisé à envisager, soigner l’esprit l’est beaucoup moins.

Afin de représenter et d’expliquer, les auteurs ont voulu comprendre. Et la réponse n’est bien entendu pas simple. La trouver nécessite d’entrer dans une logique alternative, de se trouver face à la souffrance, l’injustice, et à la douleur des familles. Mais aussi les espoirs, le combat des soignants, évoluant dans des conditions matérielles d’une extrême précarité. Les auteurs ont rencontré ces soignants, ces familles, ces malades, stabilisés ou pas. Ils en restituent ici un bout d’histoire, d’une grande humanité, sur fond de lutte contre la stigmatisation des soins psychiatriques et de la schizophrénie.

Le trait simple et les couleurs sobres permettent une approche réaliste, tout en maintenant le lecteur à distance de sujets parfois très difficiles à appréhender. En résulte un traitement franc, sans imagination superflue ni voyeurisme, qui permet d’éviter carricature. Le choix de représenter les patients en « grisaille » brun-marron les met à part, et met peut-être aussi parfois trop mal à l’aise, symbolisant peut-être trop bien la fraction entre eux et la société du dehors.

© Xavier Betaucourt, Jean-Luc Loyer / Steinkis

Le présent docu-BD dépeint une réalité humaine complexe, propice à la réflexion. La parole est donnée aux personnages de l’ombre. Le fonctionnement quotidien hospitalier est montré, l’accent est mis sur le manque criant de moyens des institutions. Des rappels historiques précieux sont faits. Le choix s’est parfois porté sur la représentation des cas les plus difficiles, comme souligné dans la préface, afin de mieux montrer ce qui terrifie le plus, dans le but de le normaliser. Les maladies mentales sont mieux soignées qu’hier et le seront encore davantage demain.

L’ouvrage est préfacé par le Dr. Yann Ode, psychiatre et président de l’association Profamille, et se conclut par quelques mots d’Isabelles et Julie, deux pair-aidantes, témoignant sous leur seul prénom. Un dossier comprenant une explication médicale de ce qu’est la schizophrénie, ainsi qu’une histoire succincte de la psychiatrie à travers l’histoire du Centre Hospitalier Camille Claudel, complètent l’ouvrage. Une bibliographie très diverse l’accompagne.