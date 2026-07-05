In Waves - La chronique BD

Un roman graphique bouleversant, juste et percutant. Le trait est fluide et épuré et il entraîne le lecteur dans les vagues, vagues d’amour et vagues maritimes. In Waves a obtenu le prix BD FNAC / France Inter 2020.

Résumé : « La perte d’un être cher et la façon dont on traverse le deuil, en surfant comme on peut la crête d’une grosse vague. Tantôt au-dessus de l’écume, tantôt envahi et fracassé par le poids de l’eau. »

LA CRITIQUE DE L’ADAPTATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Critique : AJ Dungo n’emploie que peu de phrases, il préfère le crayon et les couleurs pour dire la vie, le deuil et la douleur. Le bleu pour souligner la tristesse et la maladie, le beige pour marquer le contraste entre Histoire et histoire. Son récit, c’est celui de sa relation avec Kristen, et de leur amour pour les vagues. Le trait est fluide et simple, il fait glisser le lecteur sur les flots marins et sur les flots des émotions.

AJ Dungo / Casterman

Avant que le cancer ne se propage en elle, avant qu’elle ne soit clouée à un fauteuil, les narines prises dans un mélange de fils qu’elle exècre, l’océan n’avait pas de secret pour Kristen, c’est même elle qui a mis AJ à l’eau, qui lui a appris à aimer le contact dur de la planche vrillant sous ses pieds. Alors, il a décidé de la rendre immortelle, de la croquer dans la mer et sur un surf, à jamais.

La chronologie est étrange dans ce roman graphique qui semble être hors du temps, hors de la vie, en hommage intemporel à la compagne de l’artiste, partie trop tôt. En pénétrant dans cet univers bichrome, le lecteur s’immerge dans leur relation, dans ses débuts compliqués, dans leur histoire et dans la maladie de Kristen. Mais il remonte aussi aux origines du surf. En effet, AJ alterne les planches sur Hawaï et sur les pionniers de cette discipline, et les planches qui les montrent, sa compagne et lui, leur silhouette fendant les flots.

Au départ, il avait pensé cette bande dessinée comme un projet de fin d’études sur le sport aquatique qui les unissait. L’éditeur à qui il a présenté son ébauche de livre, Nobrow Press, lui a conseillé de ne pas se contenter d’un traitement historique et d’y inclure une dimension personnelle. AJ a vu cela comme une manière de tenir sa promesse à Kristen : coucher sur le papier leur amour et leur passion pour la glisse.

AJ Dungo / Casterman

Ainsi, Hawaï du XIXe siècle, passé commun et souvenirs plus récents cohabitent. Si cette construction donne de l’air au lecteur et lui permet de respirer – le voyage au cœur de ces pages n’étant pas de tout repos – elle peut aussi être perçue comme un frein à l’immersion dans l’œuvre. Pourtant, l’artiste voit davantage les deux versants du roman comme indissociables : il traite le surf comme un personnage immuable de In Waves, et lui-même s’est construit en parallèle de Tom Blake, légende des mers, en qui il retrouve l’outsider qu’il considère être.

Lire ce roman graphique, c’est accepter d’être balloté par les émotions, d’être troublé, bouleversé par un coup de crayon dépouillé et juste. Les dessins parviennent à saisir l’instant, figeant le mouvement et le roulis des flots, Kristen souriant sur sa planche, pour toujours.