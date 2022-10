Derrière le rideau. Simone Signoret et Yves Montand – Xavier Bétaucourt, Aleksi Cavaillez – la chronique BD

Résumé : L’actrice Simone Signoret et le chanteur et acteur Yves Montand se rencontrent en 1952. Ils forment l’un des couples emblématiques du cinéma français. Au-delà de leur histoire d’amour, leur union est placée sous le sceau de l’engagement politique dans les années 1950. À l’instar de nombreux intellectuels, le couple Signoret-Montand est un fervent soutien du Parti communiste français et du modèle socialiste tel qu’il se pratique en URSS. En 1956, le couple est invité par l’Union soviétique et ses alliés à effectuer une tournée de l’autre côté du rideau de fer. Mais cette tournée a lieu alors que les chars soviétiques ont réprimé dans le sang le soulèvement populaire des Hongrois à Budapest…

Critique : Simone Signoret et Yves Montand font partie des « compagnons de route » du Parti communiste, ces artistes et intellectuels – parmi lesquels on retrouve Picasso, Sartre… – qui ont épousé les thèses du socialisme et qui dénoncent l’impérialisme américain à une époque où les communistes pèsent 30 % des voix aux élections législatives. Ces intellectuels subissent cependant de cruelles désillusions à partir de 1956 et la répression dans le sang du soulèvement de Budapest par l’armée soviétique. Il y a, chez les intellectuels français, un avant et un après Budapest 1956. Malgré la polémique provoquée par cette répression, Simone Signoret et Yves Montand décident d’accepter l’invitation soviétique et des pays de l’Est, qui proposent à Yves Montand d’effectuer une tournée en URSS ainsi que dans divers pays socialistes européens : Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et, enfin, Hongrie. Le couple franchit donc le rideau de fer avec un mélange d’excitation et d’appréhension que rend plutôt bien le scénario. Il faut bien comprendre qu’à cette époque, il était excessivement difficile d’entrer dans les pays du bloc de l’Est, et que l’information sur l’état d’esprit des populations et les événements politiques étaient très restreintes.

Xavier Bétaucourt, Aleksi Cavaillez – Steinkis

Le titre Derrière le rideau est particulièrement évocateur : au-delà de la référence au monde du spectacle, celui-ci désigne à la fois les coulisses de la tournée du couple Montand-Signoret ainsi que tout ce que le pouvoir soviétique – et celui de ses alliés – souhaite masquer à ses visiteurs : la misère de la population, la violence de la répression, l’absence de liberté. À cet égard, l’album séduit par son réalisme. Les événements et les étapes de la tournée sont évoqués avec précision, tout comme les mises en scène typiques du pouvoir soviétique, à l’image des fameuses visites « spontanées » de villages dont les habitants sont placés en rang d’oignon. Mais ce vernis craquelle progressivement, ce qui ébranle les convictions de Simone Signoret d’abord – moins dupe que son amant… – puis, enfin, d’Yves Montand lui-même, qui est d’abord grisé par l’accueil chaleureux fourni par la nomenklatura soviétique. Le passage du dîner avec Khrouchtchev – que le couple a bien rencontré – est particulièrement savoureux : lorsque le couple interroge le dirigeant sur les événements hongrois, ce dernier dénonce le « sentimentalisme » du couple et des communistes occidentaux. Finalement, le couple sort ébranlé dans ses convictions à l’issue de cette tournée qui, en France, a fait les gros titres de la presse et a attiré le regard des services de renseignement.

Xavier Bétaucourt, Aleksi Cavaillez – Steinkis

Le dessin au crayon gras d’Aleksi Cavaillez retranscrit l’atmosphère de l’époque, et en particulier la grisaille soviétique. Il fait aussi écho aux images en noir et blanc de l’époque. On regrettera cependant que, dans cet univers en gris, les visages manquent quelque peu d’expressivité, et qu’il y ait peu de planches iconiques.

Derrière le rideau est un album réaliste et instructif, qui nous éclaire sur un moment charnière de l’histoire contemporain et du couple Montand-Signoret. Ce titre inaugure une collection « Dyade » à suivre de près, puisque d’autres albums sont attendus dans les prochains mois, qui traiteront de la relation Jean Cocteau / Jean Marais ou encore de Simone De Beauvoir et Nelson Algren.