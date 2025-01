Les Chats d’Ulthar - Gou Tanabe, H.P. Lovecraft - la chronique Manga

Résumé : {Céléphaïs}, {Les Chats d’Ulthar} et {les Autres Dieux} : trois œuvres majeures de de Monsieur Howard Phillips Lovecraft. Trois histoires qui questionnent la nature humaine. Trois magnifiques adaptations du très talentueux Gou Tanabe !

Critique : Est-il nécessaire de présenter Lovecraft ? Maître de l’horreur et de la Science-fiction dont le cycle culte du Mythe de Cthulhu a fait « rêver » des générations de lecteurices et d’auteurices qui n’ont eu de cesse, depuis sa publication, d’exploiter sa création. À partir de 2015 au Japon, et 2018 pour la France, les univers développés par Lovecraft sont adaptés par le très talentueux Gou Tanabe. La très belle collection Les Chefs-d’œuvre de Lovecraft est devenue un classique dont les éditions particulièrement soignées nous sont enviées dans le monde entier. Et il risque de nous envier un peu plus car le maître sera présent en France à l’occasion du Festival International de la Bande Dessinée 2025 !

Dans ce nouveau tome, Gou Tanabe adapte trois romans courts de l’auteur américain dont l’une de ses œuvres qualifiées par de nombreux spécialistes comme l’une des meilleures, Les Chats d’Ulthar !Nous ne sommes pas très familier de l’œuvres de Lovecraft mais nous avions déjà eu l’occasion de lire certaines des adaptations de Gou Tanabe, notamment Les Montagnes Hallucinées qui nous avaient particulièrement troublées, marquées et que nous avions adoré… Qu’en est-il ici ?

© Gou Tanabe d’après H.P. Lovecraft, Ki-oon, 2025

Les trois histoires de ce recueil ont un point commun, elles questionnent notre nature humaine dont la capacité à rêver, la vengeance et surtout l’hubris qui ont le propre de notre espèce.

Commençons avec le rêve de Kuranès. Un rêve d’enfant qu’un homme va mettre plus de quarante ans à retrouver... Entre rêve et réalité, Lovecraft nous interroge sur notre faculté à rêver pour échapper à notre quotidien. Une pensée récurrente dans son Cycle du Rêve, et qui montre les questionnements que cet homme pouvait avoir, notamment sur son processus créatif. Bien que la seconde histoire nous ait plu, nous l’avons trouvé quelque peu prévisible. Néanmoins il s’agit d’un texte extrêmement bien mené, une quête de vengeance allant jusqu’au comble de l’horreur. Et pour finir, l’orgueil, cet hubris dont l’homme est affligé et qui le pousse à aller toujours plus loin. Comme ce savant prêt à tout les sacrifices pour assouvir sa soif de connaissance.

© Gou Tanabe d’après H.P. Lovecraft, Ki-oon, 2025

Vous l’aurez compris, nous avons beaucoup aimé ces trois histoires et les adaptations qu’en fait Gou Tanabe. Comme dans autres tomes de la collection, le talent de dessinateur du mangaka nous a transporté ! Nous sommes restés en admiration durant de longues minutes devant plusieurs pages de ce recueil …

Nous nous sommes laissés embarquer par le talent de ces deux grands hommes que sont Lovecraft et Gou Tanabe ! Et cela nous a donné envie de découvrir d’autres tomes de cette magnifique collection …