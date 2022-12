Les Universités françaises se mobilisent pour l’Iran

Les artistes, cinéastes, écrivains, ainsi que tout le monde de l’éducation, de la culture et de l’enseignement se mobilisent le 13 décembre prochain en organisant dans toutes les villes de France des évènements pour soutenir celles et ceux dont la liberté et la vie sont menacées en Iran.

News : En Iran, la jeunesse, les étudiantes et étudiants, les lycéennes et lycéens, se révoltent et affirment, parfois au prix de leur vie, leur volonté de liberté. Leur combat frappe par son courage et sa détermination. Il appelle le soutien des universités et des universitaires, auprès des écrivains iraniens (Point de vue, Ouest-France, 15 novembre), puis plus globalement des artistes (« Tribune des artistes », Le Monde, 18 novembre 2022).

À l’occasion de la journée de l’étudiant en Iran le 7 décembre, le monde de l’éducation, de la recherche et de la culture se mobilise donc pour rendre ce soutien le plus fort et le plus large possible. Un appel à une journée nationale universitaire « Liberté, Solidarité Iran », le mardi 13 décembre 2022, a été lancé et signé par près de six-cents universitaires. Des rassemblements, des manifestations culturelles, des conférences, des actions artistiques témoigneront de la solidarité des universités françaises, en France et au-delà des frontières. Par la journée nationale universitaire « Liberté, Solidarité Iran », est affirmée la volonté de soutenir et d’accueillir celles et ceux dont la vie et la liberté sont menacées. De nombreuses actions se dérouleront le 13 décembre, dans plusieurs villes et universités françaises, en intérieur ou sur des places publiques, parmi lesquelles Amiens, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Paris... Ces moments de solidarité seront marqués par des prises de parole, des lectures de textes et par la collecte de « Lettres à l’Iran » que les participantes et participants pourront écrire et déposer.

Parmi les universités et établissements participants :

Université de Paris Ouest (Nanterre), de Paris Est Créteil, Université Paris Cité, Université Paris Sorbonne Nouvelle, Université Paris Diderot, Sorbonne Université, Campus Condorcet, CY Cergy Paris Université, Universités de Reims, de Rennes 1 et de Rennes 2, d’Amiens, de Clermont-Ferrand, de Strasbourg, de Bordeaux, de Lyon 2, de Lille, de Poitiers, de Toulouse Jean Jaurès, de Grenade...

Parmi ces initiatives et ces dates :

À Paris, les actions dans différentes universités convergeront à 18h vers la place de l’Odéon, avec une « Marche en lumières » jusqu’à la place Laurent-Terzieff-et-Pascale-de-Boysson, où se déroulera un rassemblement public « Lectures et Paroles ». La soirée se prolongera avec la projection au Lucernaire (53 rue Notre-Dame-des-Champs, 6e) à 19h15, du film L’échiquier du vent de Mohammad Reza Aslani (1976), suivie d’échanges animés par Bamchade Pourvali.

Dans le prolongement de la saison « La Perse fait son cinéma à Vitré » organisée par Garromedia et Vitré : Images d’Iran Cultures Persanes et de cette mobilisation, grâce aux réseaux Cinémas 35 et Cinéphare, la projection du film Aucun ours du cinéaste Jafar Panahi emprisonné s’inscrit dans cette dynamique, notamment :

le cinéma d’Argoat La Belle équipe de Callac, où le 12 décembre à 20h30, Laurent Cambon présentera le film ;

le cinéma L’Arvor de Rennes le 13 décembre à 13h45

le cinéma Le Bretagne de la Guerche de Bretagne le 22 décembre à 20h30

le cinéma Le Dauphin de Plougonvelin au cours de la semaine du 14 décembre

le 5 janvier 2023 le cinéma Les Korrigans à Guingamp, en présence de Laurent Garreau, fondateur du festival Nouvelles Images Persanes de Vitré.