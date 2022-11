Les dystopies du numérique - Marc Atallah et Frédéric Jaccaud - critique du livre

Résumé : "Les dystopies du numérique" regroupe deux essais analysant ces sociétés imaginaires liées au numérique. Au programme, définition, lien entre utopie et dystopie, présentation d’exemples d’œuvres de science-fiction en littérature et cinéma.

Critique : Si d’aucuns se posent de temps en temps la question "Mais dystopie, dystopie... J’entends ce mot partout, qu’est-ce que ça veut dire en fait ?", ce livre leur apportera des réponses.

Marc Atallah commence par expliquer l’utopie : celle-ci met en scène un étranger arrivant dans une société parfaite et heureuse, qui en découvre petit à petit le fonctionnement de l’extérieur. La dystopie présente aussi une société en apparence bénéfique, mais elle nous montre par un de ses habitants, donc de l’intérieur, les rouages d’un système nuisible.

La différence entre ces deux idées tiendrait donc en grande partie à ce changement de point de vue, d’observateur.

Cette analyse constitue l’un des intérêts de ce recueil. Tout monde perçu comme "parfait" de l’extérieur ne serait-il pas un lieu d’oppression quand il est regardé de l’intérieur ?

A partir de cette réflexion, Marc Atallah abord la manière dont le numérique peut être traité par la dystopie et don revient sur ce qu’on entend par ce terme.

Dans le second essai, Frédéric Jaccaud évoque le sujet du regard porté par les artistes, romanciers, dessinateurs ou encore les réalisateurs sur le monde du numérique. Pour nous parler de notre société, ces créatifs ont recours à un autre monde, qui n’est plus forcément un futur lointain, mais bien une variante de notre société actuelle. Et à l’intérieur de cette dernière, les règles contraignantes que peut imposer le numérique nous frappent d’autant plus.

Frédéric Jaccaud prend quelques exemples qui étayent son raisonnement.

Ces deux essais forment un ouvrage de moins de cent pages, agréable à lire et très instructif, richement illustré de jaquettes et d’affiches d’œuvres de science-fiction, même s’il faut parfois avancer dans la lecture pour saisir le lien concret entre ce qui est écrit et ce qui est présenté, et même si certains termes ont du mal à imprimer nos mémoires, nécessitant quelques retours en arrière pour ne pas se perdre. Globalement, le texte aborde de manière convaincante le problème des sociétés du numérique et la façon dont les dystopies peuvent en pointer les faiblesses. Certains passages s’avèrent passionnants, comme celui qui traite de l’origine de la cybernétique

Le recueil, publié dans la collection de la Maison d’Ailleurs chez ActuaSF, est lié au seul musée de science-fiction d’Europe, à Yverdon-les-Bains, en Suisse.