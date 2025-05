Engineer. A la conquête du rail T.1–Kunihiko Ikeda – la chronique Manga

Résumé : Au début du XXe siècle, les chemins de fer japonais sont en pleine expansion. La compagnie du gouvernement et les compagnies privées se livrent une bataille de l’innovation afin de proposer aux usagers les meilleurs trajets. Cette émulation favorise les avancées techniques et commerciales. Ce manga suit la carrière de Yasujiro Shima, un ingénieur qui démarre comme chef de service dans une compagnie privée. Lors de l’une de ses missions, il rencontre, Tetsundo Amamiya, conducteur de locomotive doté de compétences impressionnantes, mais un peu bougre. Tout en apprenant à se connaître et à s’apprécier mutuellement, ils vont ensemble œuvrer aux progrès ferroviaires de leur pays.

Critique : La maison d’édition Petit à Petit, spécialisée dans le documentaire en bande dessinée, a lancé un nouveau label au début de l’année 2025 : Kotodoma. L’objectif est de faire découvrir la culture et l’histoire japonaise au plus grand nombre. Trois séries ont déjà débuté. La première est consacrée aux sushi, un mets japonais incontournable, la seconde à l’art du sabre durant la période Edo et enfin une troisième dédiée au phénomène des idoles au Japon actuel.

Engineer est la nouvelle série de ce label. Mêlant fiction et information sans alourdir la lecture, ce premier tome retrace l’histoire du chemin de fer au tournant de la révolution industrielle et au début de l’ère Meïji. Plus largement, il aborde une séquence de l’histoire du Japon contemporain. Le premier tome parait en mai 2025. Il est précis dans ses explications et on sent l’auteur, Kunihiko Ikeda, très bien documenté sur un sujet qu’il maîtrise. Des données techniques sont distillées tout au long des pages. Ce premier tome est divisé en différents petits récits d’un à trois chapitres. Ces histoires peuvent se lire de manière distincte, mais sont aussi pensées pour une lecture continue. À la fin de chaque chapitre, des petits encarts scénarisés reviennent sur un des points techniques ou historiques abordés dans les pages précédentes. Le petit dossier documentaire ajouté à l’édition française et lui aussi bien travaillé. Plaisamment illustré, il permet de recontextualiser la thématique abordée dans le contexte historique et culturel du Japon.

Ainsi, Engineer est un véritable documentaire utile et plaisant à lire. Le lecteur apprend tout en se divertissant, car si Engineer est un documentaire, il est aussi une fiction qui met en scène deux personnages principaux : Yasujiro Shima, et Tetsundo Amamiya. Ce premier volume raconte leur rencontre et comment ils vont apprendre à s’apprécier alors qu’ils ont chacun des caractères et des compétences différentes. Leurs relations évoluent et se densifient au cours des chapitres. Elle passe de la méfiance au respect réciproque, d’une relation purement professionnelle à une camaraderie certaine. L’estime qu’ils se portent chacun et le terreau d’une amitié que l’on sent poindre. Ensemble, ils sillonnent le territoire pour participer à l’amélioration des liaisons interurbaines du pays. Ils voyagent dans des contrées qui n’ont pas le même niveau de développement technique et social. Ils rencontrent d’autres hommes – car c’est avant tout une histoire d’hommes. Comme les deux personnages, ils sont fortement engagés dans leur métier de conducteur ou d’ingénieur, mais ils ont leurs habitudes qui se heurtent parfois aux progrès et aux avancées techniques que leur proposent Shima et Amamiya. Kunihiko Ikeda parvient à conjuguer dans son manga, des histoires personnelles à l’histoire avec un grand H. Il fait de son récit, une lecture aussi bien instructive qu’émouvante.

Ce docu-manga saura séduire les amateurs de manga comme les amoureux du rail et plus largement tout ce qui sont curieux de découvrir la culture japonaise.

Le deuxième tome de cette courte série est prévu pour juin 2025.