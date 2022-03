Les femmes du North End - Katherena Vermette - critique du livre

Résumé : Réveillée en pleine nuit par son nouveau-né, Stella assiste depuis sa fenêtre à une violente agression. Elle appelle la police, mais les assaillants et leur victime s’enfuient avant l’arrivée des agents. Ce drame et l’énigme qu’il fait planer vont ébranler toute la communauté amérindienne du North End, un quartier défavorisé de Winnipeg.

Critique : Douleurs et amour cimentent les pierres du quartier du North End qui enclosent les récits de Katherena Vermette. Ses héroïnes amérindiennes ont une voix forte, même si chacune réagit comme elle peut face à l’adversité et à la peine, entre fébrilité et assurance, résignation et lutte acharnée. Elles font bloc, unies dans la tourmente, sous les flocons, dans la tempête qui se lève peu à peu sur Winnipeg. Liées par le sang et par la vie, ces mères et filles, sœurs et cousines sont habituées à la souffrance, les anciennes apprenant aux plus jeunes la résilience. Quatre générations se soutiennent dans ce roman choral superbe et vibrant, dans des effluves de sauge et de thé trop sucré, de fumée de cigarettes qui floutent les visages et brouillent le passé. Les souvenirs remontent par bribes, viennent jeter un nouvel éclairage sur le présent, hantent les rêves des vivantes, des survivantes, nombreuses – presque trop malgré la beauté imparfaite de leur portrait. Les hommes, eux, partent, abandonnent les leurs aux aléas du destin, au racisme et à la violence des gangs, quand ils ne sont pas eux-mêmes des agresseurs, des violeurs, des voleurs patentés. Les pères surveillent de loin, depuis les bois des réserves qu’ils ne veulent plus quitter, regard bienveillant quand l’alcool ne l’embrume pas, présence lointaine mais rassurante, synonyme de jours heureux mais disparus, de dur labeur et de rires d’enfants.

Lorsqu’un drame frappe les héroïnes de Katherena Vermette, ébranle leur famille, cette communauté des femmes du North End, à l’exception de quelques électrons libres et perdus, n’en ressort que plus soudée – le sang et les larmes n’auront pas raison de leur amour. Avec robustesse et tendresse, elles s’efforcent de faire refleurir des sourires sur les lèvres des blessées, de les faire grandir des épreuves traversées, du chaos, pour les rendre plus fortes. Les dix voix qui se mêlent ici forment un chœur uni, mais chacune a un timbre bien spécifique, un caractère qui se dessine page après page et complète celui de la sœur, de la mère ou de la cousine, une tribu chatoyante, malgré l’amertume et les revers subis qui se dévoilent lentement, au fil des années et des décennies, tandis que chaque fil tissé vient donner un sens différent à la toile.