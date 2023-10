Les fleurs aussi ont une saison - Camille Anseaume, Cécile Porée - la chronique BD

Résumé : En quelques mois, Camille voit trois membres adorés de sa famille, sa grand mère, sa mère et sa sœur, décimées par la maladie, alors qu’elle est enceinte de son premier enfant. Un moment d’une tristesse infini que les mots et les dessins vont expliquer et apaiser...

Critique : Quelle que soit l’épreuve de vie que l’on traverse – deuil, maladie grave, accident – coucher sur du papier ou seulement s’exprimer sur le vécu et le ressenti fait toujours un bien fou aux victimes. Ce n’est pas un hasard si le roman graphique a hérité de ce versant autobiographique, longtemps cantonné à des mémoires austère et des pages d’écrivains qui savaient déjà manier des mots avant d’en produire sur eux mêmes, c’est parce que la BD a permis à des néophytes d’arriver en parlant seulement d’eux, de leurs douleurs et de leurs traumatismes, et de le faire d’une manière qui parle à beaucoup, beaucoup de monde. Cécile Porée et Camille Anseaume ont donc collaboré pour créer cet album en forme de catharsis, car avec ce triple deuil, c’est une tragédie grecque qui a semblé toucher de plein fouet l’autrice. Se relever, avec les proches mais aussi et surtout avec humour, avec nostalgie mais aussi et surtout en se disant qu’ils accompagnent le présent font que les vivants et les morts cohabitent très bien dans cet album, qui malgré ses épisodes affreux, ne cessent de reconquérir de l’espoir et de la joie.

© Delcourt / Porée

Du point de vue du style, le dessin est raccord avec l’idée que l’on se fait d’un roman graphique : la couleur est un instrument dont on use selon sa volonté, mise en valeur suggérée ou effet graphique spontané, elle n’obéit pas à un cadre, qui se veut très noir et blanc dans l’ensemble. Si une certaine chronologie est respectée, des pages de flash-backs touchants, des illustrations comiques sur le caractère d’un personnage, des moments d’autodérision bienvenus en font un album à tiroirs, qui ne se prend pas la tête, car les problèmes à régler sont déjà suffisants sans qu’en plus un cadre de BD franco belge vienne le greffer aux planches.

© Delcourt / Porée

Splendide autobiographie tragi-comique, Les fleurs aussi ont une saison est un roman graphique qui va servir à montrer que la détresse peut être surmontée au plus grand nombre, et c’est une belle nouvelle et un bel album en soi.