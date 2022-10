Hurlevent T.2 : Les enfants du magma - Fred Duval, Stéphane Crety - la chronique BD

Résumé : Le médecin exilé dans l’Helios Alceste est désormais rattaché au duc de Batz, chasseur du roi, et de leur escorte décimée, dans l’enfer de cette terre de feu. Mais les pillards, les maladies et les tribus sauvages ne sont finalement pas le pire danger qui les guettent...

Critique : Les bandes dessinées franco belge de fantasy n’ont peut être pas la densité, ou du moins la quantité, des comics ou des mangas, mais le format peut se targuer de belles réussites, si l’on pense à La quête de l’oiseau du temps ou Donjon. Dès le tome 1, Hurlevent paraissait avoir les épaules pour amener une belle série dans le paysage, et ce tome 2 confirme aisément cette impression : on a un univers richement développé autour de races, de hiérarchies et de relations géopolitiques. Ces fondements ne sont cependant guère épaissis dans ce tome dédié aux enfants du magma, une engeance qui apparaît comme l’ennemi contre lequel tout le monde peut se liguer. Cet ennemi arrive peut-être un peu tôt, tant on aurait aimé se promener plus loin dans les recoins du désert, voire connaître les lieux plus civilisés... Mais l’on se contente assez bien de cette course poursuite qui a pris la place de la chasse du premier tome.

© Delcourt / Créty

Stéphane Créty s’emploie à continuer de construire ce monde en lui ajoutant une certaine tension : les blessures sont graves, les yeux fatigués, les corps haletants à cause de la chaleur et du danger, et le rouge de la lave s’invite dans certaines pages où l’on oublie un peu le désert ou les forteresses. Ce sont les personnages qui crèvent l’écran, et l’on scrute leurs réactions, notamment lorsque une maladie s’invite dans un campement ou qu’un enfant du magma pointe le bout de son nez bouillant.

© Delcourt / Créty

Ce second tome convaincant d’Hurlevent continue d’explorer un nouvel univers en lui insufflant une menace tangible et apportant une course poursuite prenante, implantantant encore un peu plus une série fantasy.