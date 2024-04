Norbu – Anapurna – la chronique BD

Résumé : Astrid vient de se séparer de Marc, et reste profondément perturbée par cette séparation. Elle conserve encore le lapin et quelques affaires de son ex-compagnon, qu’elle aimerait bien qu’il récupère. Mais Marc demeure injoignable : même ses amis et sa famille n’ont pas de nouvelles de lui, à croire qu’il s’est volatilisé… Astrid reprend tant bien que mal le cours de sa vie de danseuse classique, qui passe par la préparation d’un concours important. Marc, quant à lui, semble passé de l’autre côté du miroir : à l’issue d’une soirée arrosée, il se retrouve chez une femme mystérieuse, Barbara, qui demande à Marc de l’aider pour retrouver une pierre précieuse (un joyau, « norbu » en tibétain) qui lui aurait été dérobé par son frère. Dès lors, le jeune homme se retrouve dans un monde fantastique semé de pièges, et cherche à comprendre ce qui lui arrive…

Critique :Deuxième livre publié en France d’Anapurna (après Sara en 2016, déjà chez çà et là), Norbu est une expérience de lecture, tant sur le plan narratif que graphique, qui s’avère à la fois déroutante et intrigante. L’album forme un objet original, puisqu’il faut retourner l’album et le reprendre par la fin pour accéder au récit centré sur Marc, après avoir débuté par la vie d’Astrid. Les deux histoire, en apparence bien distincte tant elles mobilise des genres différents – tranche de vie pour Astrid, fantastique pour Marc –, se font toutefois subtilement écho. L’épilogue, placé au centre du récit et qui se distingue aisément du reste par la couleur rose du papier et la présence d’un lapin – une référence à Alice au pays des merveilles ? – relie les deux histoires, sans apporter de réponses claire et définitive : avec Norbu, il faut accepter que les questions n’ont pas toujours de réponse.

© Anapurna / çà et là pour l’édition française

Norbu séduit par la justesse de sa narration, qui doit beaucoup au découpage inventif adopté par l’autrice, qui maîtrise parfaitement le langage de la bande dessinée. En effet, Anapurna change de découpage à chaque planche pour scander à sa guise le temps et l’espace. La dessinatrice, qui aime s’arrêter sur des détails de la physionomie de ses personnages pour leur donner de la profondeur et exprimer leurs émotions, adopte un trait fait rehaussé de couleurs froides, en particulier pour l’histoire d’Astrid. L’histoire de cette dernière s’avère finalement la plus convaincante : on imagine sans mal que la dessinatrice a mis beaucoup de ses propres sentiments pour donner du relief à Astrid. L’histoire de Marc, plus cryptique, demande une attention particulièrement du lecteur, les pensées du personnage – qui disent quelque chose de la relation avec Astrid – ne collant pas toujours avec l’action en cours. Cela étant, l’édifice ambitieux de cet album tient debout et emporte l’adhésion du lecteur.

Avec Norbu, Anapurna bâtit un récit original et mystérieux, qui témoigne de son talent de conteuse et de dessinatrice. Un album inclassable, exigeant et intriguant.