Les Fleurs du mal, Matisse Baudelaire – Stéphane Guégan - chronique livre

Résumé : « Les Fleurs du mal, Matisse Baudelaire » réunit une sélection de poèmes de Charles Baudelaire (1821-1867) issus des différentes éditions de son recueil « Les Fleurs du Mal ». Chacun d’eux est illustré d’un dessin, d’une lettrine et d’arabesques d’Henri Matisse (1869-1954).

Critique : Ce livre grand format réunit une trentaine de poèmes de Charles Baudelaire. Henri Matisse les a choisis parmi plusieurs éditions des Fleurs du mal. On retrouve des œuvres classiques, comme "L’albatros" ou "L’invitation au Voyage" et des pièces moins connues, comme "Les plaintes d’un Icare" ou "Le jet d’eau". Pour chacun, Henri Matisse dessine un visage, majoritairement féminin, plongeant souvent ses yeux dans ceux du lecteur. Il ajoute une lettrine sur le premier vers et termine avec des figures abstraites.

On se laisse emporter par la magie des vers et des arabesques courant sur la page.

Pour conclure ce recueil, Stéphane Guégan analyse le rapport entre Matisse et Baudelaire, non seulement à travers l’histoire de la création de cet ouvrage, mais aussi tout au long de la carrière d’Henri Matisse. L’auteur aborde les thématiques communes qui relient les deux artistes et ressortent dans les choix effectués par le peintre. Stéphane Guégan termine en analysant les différents poèmes présents.

Photo-Litho Henri Matisse Copyright Hazan 2025

Ce très beau recueil jaspé laisse de l’espace aux mots. Les poèmes imprimés en grand et les portraits pleine page permettent une belle immersion. Henri Matisse fait le choix de ne pas illustrer au sens littéral les vers de Charles Baudelaire, mais de leur accoler un visage, pour laisser les mots dessiner leurs images mentales. De quelques traits de crayons, le peintre trace yeux, paupières et bouche. Visages stylisés, regards souvent félins : le crayon léger parcourt les feuilles et garde cet aspect rugueux qu’accentue la lithographie.

Les arabesques terminant chaque pièce nous entraînent dans leurs pleins et leurs déliés et se laissent suivre du regard quelques instants, avant de tourner la page pour lire l’œuvre suivante.

C’est pendant la guerre que Matisse a réalisé ses dessins et l’on sent pointer chez le peintre la recherche graphique qui l’amènera à la stylisation des formes et aux papiers gouachés de sa dernière période créative.

Les Fleurs du mal, Matisse Baudelaire donne une nouvelle saveur aux poèmes de Charles Baudelaire et montre tout le talent d’Henri Matisse, créant en quelques coups de crayons un visage expressif et mystérieux.