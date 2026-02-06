La jeunesse de la bête - Seijun Suzuki - critique

Le 6 février 2026
Une tentative intéressante de détourner les codes du genre par la réappropriation stylisée d’un scénario convenu.
- Réalisateur : Seijun Suzuki
- Acteurs : Eimei Esumi, Akiji Kobayashi, Tamio Kawaji, Jō Shishido, Ichirō Kijima, Misako Watanabe
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Japonais
- Distributeur : Carlotta Films, Splendor Films
- Durée : 1h27mn
- Reprise: 25 mars 2026
- Titre original : Yaju no seishun
- Date de sortie : 13 juillet 1994
L'a vu
Veut le voir
– Année de production : 1963
– Reprise en version restaurée : 25 mars 2026
Résumé : Le détective Tajima joue un jeu dangereux : afin de venger la mort d’un de ses amis, il accumule les délits. Conformément à ses plans, les Yakuza le recrutent rapidement et il intègre le gang qu’il veut détruire en semant la discorde de l’intérieur. Mais alors que le massacre commence, il réalise avec stupeur que la personne à la tête du clan ne répond pas aux critères mafieux habituels.
Critique : Un détective s’infiltre au cœur d’un gang, pactise avec un autre et se fait découvrir après un massacre. On aura reconnu la trame de Détective bureau 2-3, mais c’est aussi celle de ce film tourné par le même acteur joufflu peu de temps après. Une fois de plus, l’intrigue n’est qu’un prétexte, mais cette fois Suzuki s’est débarrassé des intermèdes comiques et musicaux : ne reste que l’âpre enquête, touffue, voire confuse. Fini de rire : même s’il se moque au passage des scénaristes et des dialogues par de cinglantes répliques de son héros, l’humour est absent de ce long-métrage plus maîtrisé, plus personnel.
- © Carlotta Films
On retrouve néanmoins quelques constantes : les ruptures d’un montage qui raccourcit des scènes avant leur dénouement, des plans alambiqués, l’utilisation de la profondeur de champ... Autant de signatures qui détournent les nombreux stéréotypes. Mais Suzuki va plus loin que dans son précédent opus : il ose par exemple un début en noir et blanc, avec pour seule tache de couleur une fleur rouge qui reviendra périodiquement et clôt le film ; de même l’artifice s’étale-t-il lors de séquences comme celle du coup de vent, ou dans les éclairages (par ailleurs somptueux). Recréer un monde à sa mesure, loin d’un plat réalisme, semble une ambition affichée : la plupart des séquences sont en intérieur, ou dans des décors vides, comme pour mieux signifier l’autonomie du cinéma. Mais c’est aussi un moyen de mieux contrôler : le travail sur le cadre et la lumière témoignent d’une maîtrise et d’un soin peu communs. Il sert également à jongler avec les codes et les scènes attendues : témoin cette bagarre dans une maison en ruine dans laquelle les restes de murs se dressent entre la caméra et les protagonistes, à la manière des grands baroques. Ailleurs Suzuki utilise l’éloignement, par exemple pour la fusillade entre les gangs dont il n’a cure et qui n’est qu’un ballet dérisoire.
Certes la tentation du formalisme n’est jamais loin, de même que la parodie avec ces gangsters patauds. Et si certaines séquences brillent par leur esthétisme, au moins sont-elles en cohérence avec le monde décrit : ainsi de cette main saisie avec un rasoir, qui suffit à connaître l’issue, ou de ces travellings sur les box démontrant l’organisation d’un système. Car dans cet univers dépouillé, clos sur lui-même, où la violence éclate avec sauvagerie mais se caractérise surtout par un sadisme éprouvant (si les femmes sont les victimes choisies, le héros est lui aussi torturé), Suzuki montre l’enfermement des personnages par une série impressionnante de sur-cadrages et d’obstacles. Monde opaque, replié, qui ne vit que de luttes pour le pouvoir et l’argent. Monde aussi du dissimulé ; ainsi l’identité de celle qui tire les ficelles n’est-elle révélée qu’in fine. Et le cinéaste joue avec nos attentes voyeuristes, montrant ou suggérant tour à tour ; à cet égard le film multiplie les signes le reliant au cinéma : les diverses mises en scène, la projection, les glaces sans tain, tout indique la mise en abyme. Le héros lui-même ne joue-t-il pas un rôle dès le début ?
- © Carlotta Films
La jeunesse de la bête n’est pas encore La marque du tueur, tentative radicale et extrémiste, mais il n’est déjà plus Détective bureau 2-3. La personnalité de Suzuki s’y affirme davantage, se délestant de quelques facilités pour parvenir à une œuvre plus cohérente en partant d’une banale histoire à la psychologie sommaire. Il ne parvient pas à rendre palpitant l’ensemble, le monologue explicatif dans la voiture, par exemple, sonne comme un passage obligé assez pénible. Mais son travail formel rend compte d’une vision unique, tenant par la seule mise en scène, et qui fait le prix de ce film singulier.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.