The Reader - Stephen Daldry - critique

Résumé : Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Michael Berg, un adolescent, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de 35 ans dont il devient l’amant. Pendant plusieurs mois et tous les jours, Michael rejoint Hanna chez elle. L’un de leurs jeux consiste à ce qu’il lui fasse la lecture.

Critique : C’est l’histoire d’un amour secret, d’un amour impossible, entre une ancienne gardienne du camp de concentration d’Auschwitz et un jeune adolescent allemand d’après-guerre. Hannah Arendt, grande philosophe et politologue juive-allemande naturalisée américaine, affirmait lors de sa couverture médiatique du procès du dignitaire nazi Adolf Eichmann à Jérusalem en 1963 son intime conviction quant à l’identité véritable du principal intéressé. Ce que l’on pensait être une bête furieuse sans foi ni loi se révèle, au cours de ses multiples interrogatoires, un petit fonctionnaire médiocre. Arendt, comme l’écrivain Bernhard Schlink, auteur du roman Le Liseur, adapté par Stephen Daldry en 2008, en conclut que le mal, dans sa nature la plus inhumaine, ne réside pas dans l’extraordinairement grotesque, mais dans les petites choses, une quotidienneté à commettre les crimes les plus ignobles. Elle appellera sa théorie la "banalité du Mal".

Cette banalité peut uniquement être appréhendée comme une façon de décrire les mécanismes psychiques par lesquels ceux qui recourent à la violence, comme ceux qui en sont témoins, usent pour mettre en sourdine leurs convictions morales au service de l’engagement personnel. The Reader semble être l’équivalent cinématographique de cette analyse. Ce que le jeune Michael Berg avait connu d’Hanna Schmitz durant cet été caniculaire, et qui semblait éternel, relevait d’une romance inter-générationnelle éphémère, presque onirique. Ils se retrouveront tous deux dix ans plus tard dans des circonstances malheureuses. L’une est accusée de crime contre l’humanité, l’autre est étudiant en droit venu assister au procès de celle-ci. Le choc émotionnel est inévitable. Que vaut l’expérience sentimentale et charnelle que l’on a vécue avec un conjoint, au regard des actes qu’elle a commis, a posteriori ? En quoi le passé de quelqu’un peut-il vous affecter de façon exponentielle ? Comment se consoler d’avoir aimé un monstre ? Ces questionnements constituent le principal attrait du film.

Déjà réalisateur du remarquable The Hours, Stephen Daldry signe avec The Reader un moment de cinéma qui ne cède jamais au manichéisme, son scénario, d’une sobriété infaillible, bravant moult thématiques passionnantes comme cette "banalité du mal", en passant par la culpabilité et l’enfermement psychologique. Le film possède cette intelligence rare et nullement artificielle de poser un regard juste, s’abstenant d’une réponse définitive sur la situation politique de l’Allemagne d’après-guerre, alors prise dans une tumultueuse tempête sociétale. Que faire de notre passé ? Que faire de notre avenir ? L’Allemagne tente tant bien que mal de se reconstruire moralement et d’introduire auprès de ses citoyens le devoir de mémoire. Cette entreprise, aussi louable soit-elle, suscite un paradoxe des plus problématiques. Se racheter une conscience, une nouvelle image est un acte méritoire... Mais à quel prix ? Toute la sève de The Reader se contemple dans le regard affectueux que le long métrage porte sur ses personnages, pris malgré eux dans les ravages de la grande Histoire. A voir absolument.