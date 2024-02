Les fusils du Far West - David Lowell Rich - critique

Résumé : Calamity Jane vient en aide à Buffalo Bill et à Wild Bill Hickock afin de mettre un terme à la guerre avec les Amérindiens.

Critique : Remake d’Une Aventure de Buffalo Bill (DeMille, 1936) dont il partage le titre original, ce western à l’improbable nom français n’a ni la réputation ni la qualité de son prédécesseur : centré sur trois personnages mythiques de l’Ouest, il manque de rythme, de profondeur et d’un cinéaste plus ambitieux. Car l’obscur David Lowell Rich, auteur de téléfilms et de quelques long-métrages médiocres sortis en salle, n’a pas le souffle d’un Ford ou d’un Hawks, et il enregistre platement une histoire relativement banale.

Néanmoins, Les fusils du Far-West a l’attrait de ces westerns que Hollywood produisait en série, nonobstant l’évolution du genre qui avait lieu en Italie au même moment, et en recycle les codes avec chaleur : les Indiens sont divisés en sagesse et fougue, comme les Blancs ; le traître est identifiable, et les lieux classiques, aussi bien que l’attaque des Cheyennes sont présents, sans être revisités ou transgressés. Le spectateur est donc en terrain connu, balisé, et l’on se prend à rêver à tous ces westerns ignorés, réalisés en masse pour alimenter les salles avant le déclin, et dont ce film est un surgeon tardif. Tardif, ce qui veut dire qu’il peut affronter les clichés avec décontraction, s’adressant à un public informé, ce qui donne des scènes hallucinantes, comme celle dans laquelle Cody tire sur les Indiens en chantant une berceuse parce qu’il a appris qu’il allait être père. De même, le scénario mêle à une intrigue assez lâche des querelles amoureuses distanciées, et la fin, qui offre l’apparition d’un quatrième personnage mythique, Custer, joue sur le registre de la comédie. Au fond c’est de là que vient le charme de cette œuvre mineure, cette manière de jouer avec le genre sans se prendre au sérieux, avec le soutien de comédiens qui donnent dans la parodie légère. On n’oubliera pas cependant que, dans deux séquences, David Lowell Rich montre un certain savoir-faire : les deux concernent l’apparition des Cheyennes, soit dans un miroir, soit au bout d’un travelling.

Les suppléments :



Outre une galerie de photos, mais surtout d’affiches, le DVD propose les classiques éclairages d’Yves Boisset (23 mn) et Patrick Brion (10 mn) qui parlent relativement peu du film, mais se concentrent sur la vérité historique pour le premier et sur le réalisateur pour le second.

L’image :



De rares parasites, dont un persistant vers la fin du film, un grain assez épais, mais dans l’ensemble la copie est de bonne tenue.

Le son :



Plutôt bien conservées, les deux pistes Dolby Digital 2.0 mono, à défaut d’être cristallines, sont claires et parfaitement audibles, avec un avantage certain à la VO.