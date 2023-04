Les Futurs de Liu Cixin T.10 : L’ère des Anges - Sylvain Runberg, Ma Yi - la chronique BD

Résumé : Dans un pays reculé d’Afrique, les forces des Nations Unies doivent intervenir pour mettre un terme au rêve fou d’un scientifique qui a utilisé sa population comme cobaye, afin de modifier génétiquement leur ADN...

Critique : Alors qu’une large majorité des Futurs de Liu Cixin se situent, à juste titre, sur le sol chinois ou dans son environnement, celui-ci incorpore un continent que d’autres auteurs ont longtemps ignoré avant lui, l’Afrique. Sans nommer un pays existant, à la manière d’un Wakanda inversé, très pauvre et sans cesse menacé de famines à cause du réchauffement climatique. Si cette histoire passe de nombreuses années sous le soleil et dans les buildings dorés de la Silicon Valley, entrecoupé de petits meetings géopolitiques au coeur des Nations Unies, c’est au large de l’Afrique, sur un océan battu par des porte-avions américains, que se situe le présent de cette histoire. Un pays imaginaire se retrouve ainsi à genou car il a osé transgresser un tabou, celui de la modification du génome humain. La mutation dans toute sa splendeur, et le titre, tout comme le récit, la justifie d’ailleurs très largement, allant donc à l’encontre des nombreux autres visions de l’amélioration humaine dans la science-fiction. Avec une dose de cynisme impeccable et de l’action finale, ce scénario glisse vers une leçon philosophique sans que l’on s’en rende forcément compte, nous attirant tranquillement vers une certaine idée de l’avenir, et c’est donc une bon point pour l’album, et notamment pour son scénariste Sylvain Runberg.

© Delcourt / Yi

Le dessin de Ma Yi propose d’ailleurs ce même glissement : certes, les amiraux américains étaient assez rebutants de par un physique un peu caricatural, mais le reste des personnages est bien exploité. Le golden boy de la Silicon Valley, dont on se méfie tout le long, est en fait une belle personne, d’autres dirigeants avenants se révèlent eux plus traîtres, et le vieillissement du héros est lui parfaitement dirigé, puisqu’à mesure que ses traits se creusent et ses cheveux blanchissent, le lecteur s’attache, s’accroche et veut même défendre ce justicier de la science. D’ailleurs, le final est assez éblouissant, scénaristiquement et graphiquement, pour emporter l’avis décisif.

© Delcourt / Yi

L’Ère des Anges ne renouvelle pas vraiment le champ de l’anticipation mais lui apporte un plus, car au-delà de situer son action en Afrique il offre un point de vue assez clivant et rare, de manière à l’accepter pour le lecteur.