Les griffes du Gévaudan T.1 – Sylvain Runberg, Jean-Charles Poupard – la chronique BD

Résumé : François-Antoine, porte-arquebuse du roi Louis XV, est missionné à l’été 1765 pour enquêter avec son fils sur une série de terribles meurtres dans la région reculée du Gévaudan (Lozère). Depuis un an, des paysans – essentiellement des femmes et des enfants – sont victimes d’attaques de ce qui apparaît comme un bête sauvage et, jusqu’ici, nul n’apparaît capable de mettre fin au fléau. S’agit-il d’un loup d’une taille exceptionnelle ? D’un complot ? Ou d’un châtiment divin ? Pour François-Antoine, le doute n’est pas permis : il s’agit d’un loup. Mais plus le temps passe, plus son fils doute de cette hypothèse : quel animal décapite ses proies ? Comment expliquer que les survivants ne parviennent pas à clairement nommer la créature en face d’eux ?

Critique :Créature mythique de la culture populaire et de l’histoire de France, la « Malbête » a fait l’objet de nombreuses adaptations en film – Le Pacte des loups (2001) – en littérature et en bande dessinée (avec La Malbête d’Aurélien Ducoudray et Hamo). Sylvain Runberg (scénario) et Jean-Charles Poupard (dessin) arpentent un terrain déjà exploré, et font le choix du réalisme pour questionner l’origine de la créature et la traque mise en place à l’initiative du roi. Ce premier tome, d’une narration fluide, met en scène les attaques de la bête et la terreur qu’elle provoque chez les habitants du Gévaudan ainsi que les enjeux politiques autour de sa traque. François-Antoine et son fils arrivent en effet en terrain miné par les rivalités de pouvoir, et la disgrâce dont est victime la précédente expédition chargée de traquer l’animal. Il faut dire que cette affaire met Louis XV dans l’embarras : quelle légitimité possède un roi qui n’est pas capable de protéger ses sujets ? Cette dimension politique donne du relief à l’album, qui s’écarte ainsi du simple récit d’une traque sans fin.

Sylvain Runberg, Jean-Charles Poupard / Glénat

Tout comme le scénario, qui pioche tout de même dans les codes du thriller pour nous tenir en haleine, le dessin de Jean-Charles Poupard s’inscrit dans une veine réaliste. L’album reconstitue avec une certaine minutie la Lozère rurale du milieu du XIXe siècle ainsi que les costumes et les intérieurs cossus de la noblesse. La bête est le plus souvent suggérée, et rarement directement montrée, pour maintenir l’effet d’attente.

Dans leur postface, les deux auteurs reviennent sur l’hypothèse de la nature de la Bête, et mettent en doute le fait qu’il s’agisse d’un loup. Ce questionnement n’est pas sans conséquence : le traitement de cette affaire a encore renforcé la méfiance des sociétés envers le prédateur, et légitime les battues contre l’animal, conduisant à sa quasi-disparition en France. Plusieurs historiens, et notamment Jean-Marc Moriceau (Histoire du méchant loup), estiment quant à eux qu’il s’agirait plutôt de plusieurs loups agissant en meute. Il n’en reste pas moins qu’il n’existe pas de preuve irréfutable quant à l’origine de l’attaque : à partir de là, la fiction – et celle des Griffes du Gévaudan est bien menée – peut combler les vides de l’histoire.