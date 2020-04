Les Inconnus : la totale !

News : Deux heures d’humour vintage, pour se remémorer les grandes heures humoristiques des Inconnus. C8 propose une soirée consacrée au célèbre trio qui connut un grand succès dans les années 90. Au fil du best-of, on reverra avec plaisir des pastiches plus intemporels que d’autres : si "Télémagouilles" et "Tournez ménages" ont bien vieilli, à une machine à écrire près, "La police" tient toujours la route et a fortiori, dans un registre plus grinçant, "Les chasseurs" où chansons grivoises, oiseaux massacrés et bouteilles d’alcool délimitent le territoire de trois viandards infatués. On aura aussi plaisir à réentendre le classique "Isabelle a les yeux bleus" qui, pendant quelques années, colla comme un chewing-gum à la semelle du groupe Indochine. Mais assurément, le chef-d’oeuvre parodique et mélodique du trinôme fut bien "Vice et versa" des biens nommés Tranxen 200, improbable synthèse entre les Charts et les Innocents, dont les paroles boursouflées d’intentions littéraires s’égarent dans le non-sens et les fautes syntaxiques.