Les jours heureux – Zuzu – la chronique BD

Résumé : Jeune comédienne, Claudia se rend à Rome pour passer une audition, pour laquelle elle a appris un monologue d’{Oh les beaux jours} de Samuel Beckett. En apparence, Claudia semble épanouie dans sa relation avec Piero, un homme attentif à ses besoins et à ses sentiments. La jeune femme éprouve cependant des angoisses, qu’elle verbalise à son compagnon. Cependant, l’existence de Claudia tourne lorsque, peu après son arrivée à Rome, elle croise Giorgio, son ancien petit avec lequel elle a vécu un amour passionnel et toxique, dont elle a eu du mal à s’extraire. Cette rencontre impromptue replonge Claudia dans ses doutes, d’autant que Giorgio a des idées en tête…

Critique : Après le remarqué Cheese qui portait sur l’amitié, Zuzu poursuit l’exploration des rapports humains avec Les jours heureux. Dans cet ambitieux roman graphique de plus de 450 pages, Zuzu dissèque une relation amoureuse au prisme d’une personne émotionnellement fragile. Sans perdre son sens de la poésie, qui se matérialise à la fois dans les dessins et les dialogues, Zuzu passe cette fois à la couleur, qui repose sur l’utilisation de crayons et de pastels. Ce choix tranché confère aux planches une dimension faussement enfantine. En revanche, la couleur possède une vraie dimension narrative, tant les choix de la dessinatrice – qui s’affranchit des conventions réalistes – éclairent les sentiments de ses personnages.

Zuzu / Casterman pour l’édition française

Mais la principale trouvaille narrative de Zuzu réside dans le physique de son héroïne : sous l’effet de ses émotions, Claudia se transforme. Sa peau devient blanche – son corps cesse donc d’être colorié – et il lui pousse des crocs, des pattes, des griffes, une queue ainsi que des ailes. Cette transformation la fait souffrir, et elle s’efforce de réguler ses émotions, ce qui s’avère particulièrement difficile, tant la jeune femme s’avère impulsive et sauvage. Ce procédé narratif confère une touche de fantastique au récit et témoigne d’une vraie maîtrise des codes de la bande dessinée. Le sentiment de maîtrise de la narration dont fait preuve l’autrice est renforcé par ses choix de découpage : les planches de dialogue s’étirent sur plusieurs pages, laissant un place importante aux blancs, aux regards, à la gêne qui s’installe.

Zuzu / Casterman pour l’édition française

Zuzu explore l’ensemble des volets de l’amour, des sentiments nés au moment de la rencontre aux blessures infligées à l’autre, en passant par le sexe et le rapport au corps – le sien et celui de l’autre – qu’il implique. Dans sa volonté de décortiquer une relation franchement toxique, Les jours heureux n’épargne pas son héroïne, qui subit différents types de violence. L’émancipation de Claudia passe par des choix radicaux et l’expression d’une colère dont on sent qu’elle est partagée par l’autrice.

Album très fort porté par des choix narratifs et graphiques audacieux, Les jours heureux est le produit maîtrisé du talent d’une autrice qui n’est pas encore trentenaire. Impressionnant.