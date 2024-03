Oh, Lenny – Aurélien Maury – la chronique BD

0 personne

Résumé : June et Brad vivent une vie confortable dans un appartement new-yorkais. Leur quotidien change cependant lorsque Brad obtient une promotion : le couple déménage, et June doit abandonner le travail dans une clinique vétérinaire. Ils achètent finalement une maison dans un lotissement pavillonnaire sans âme. Si Brad se fait très vite à ce quotidien, June tourne en rond. Lors d’une promenade, la jeune femme est attirée par le râle d’une étrange créature à l’apparence répugnante qui gît dans une sortie d’égout. June ramène la créature, qu’elle baptise Lenny, pour la soigner. Dès lors, une étrange relation se noue entre elle et l’étrange animal : si Brad souhaite qu’elle s’en débarrasse rapidement, June s’attache de plus en plus à la créature, qui se révèle plus dangereuse que prévu…

Critique :Derrière ce dessin à la ligne claire, avec des personnages aux visages simplifiés et des décors géométriques, se cache un thriller saisissant mâtiné d’horreur qui monte en intensité et tient son lecteur en haleine jusqu’à la dernière scène. Ce dessin en trompe l’œil s’avère in fine d’une grande efficacité narrative, et sert parfaitement le propos : derrière les apparences d’un couple normal, la relation entre June et Brad s’avère assez toxique, et l’apparition de Lenny – cette étrange créature difforme, dont l’apparence met mal à l’aise le lecteur – constitue l’élément déclencheur de la dégradation de leur relation. Auteur remarqué par la critique depuis Le dernier cosmonaute (2011, réédité en 2023 chez Tanibis), Aurélien Maury puise son inspiration chez Daniel Clowes et Charles Burns – avec son intérêt pour la banlieue américaine, l’étrangeté et le fantastique avec un dessin en ligne claire – pour élaborer un récit que l’on dévore d’une traite, et qui nous hante une fois l’album refermé. Le trait clinique du dessinateur et la narration d’une grande fluidité – fruit d’un découpage parfaitement maîtrisé – ne suffisent pas à répondre à la question centrale du récit : comment June peut-elle dériver à ce point ? Au lecteur d’établir son interprétation. © Aurélien Maury / Tanibis Thriller ambitieux, Oh, Lenny entraîne le lecteur vers l’étrange et l’horreur au fil d’une narration très maîtrisée. Si les thèmes abordés – le couple, la banlieue, la progressive dérive d’un personnage sans histoire, la relation avec une créature étrange – son traitement en fait un récit glaçant qui reste en mémoire. L’un des albums marquants de ce début d’année. © Aurélien Maury / Tanibis

328 pages – 27 €

