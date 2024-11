Les noces des Lucioles - Oreco Tachibana - la chronique manga

Résumé : Japon, ère Meiji. Dans une société encore enlisée dans les traditions, la vie des filles issues de familles riches n’a qu’un seul but, faire un bon mariage.Afin d’honorer sa famille, Satoko Kirigaya est prête à tout faire, dans le temps qu’il lui reste à vivre. Cependant, une rencontre va tout chambouler ...

Critique :Oreco Tachibana est une mangaka déjà reconnue au Japon mais c’est la première fois qu’elle est éditée en France. Et ce n’est pas une, mais deux parutions simultanées, celle de sa première série Promise Cinderella et sa dernière, Les noces des Lucioles qui nous intéresse ici.

Avec ce shojo, nous sommes plongés dans l’Ere Meiji, une période qui s’étend de 1868 à 1912, dans un Japon encore bercé par ses traditions. La famille de Satoko Kirigaya est très riche et comme dans toutes les familles de cette catégorie sociale, le rôle des filles est de réaliser de prestigieux mariage. Si la jeune femme est une véritable beauté, vertueuse et bien élevée, attisant la jalousie de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Elle est également malade, et sent venir sa fin. Mais avant cela elle veut honorer sa famille en se mariant. Enfin c’était le plan initial…

©Oreco Tachibana / Shôgakukan / Glénat Manga 2024

On s’attache rapidement à cette jeune femme que la vie n’a pas épargné mais qui peut néanmoins compter sur l’amour inconditionnel de son père. C’est pourquoi nous sommes révoltés, et inquiets, lorsque Satoko se fait enlever… Son destin semble bien incertain et comme nous le disions l’attachement suscité par le talent d’Oreco Tachibana nous pousse à craindre pour sa vie. Enfin, jusqu’à ce que Goto, un mystérieux assassin débarque.Avec son regard fou, son air doux et ses phrases sans filtres, il a tout du parfait sociopathe ! Pourtant il semble le seul espoir de la jeune femme qui va alors lui faire une proposition qui va tout changer… celle de se marier !

À partir de ce moment, le manga prend une autre dimension, car la jeune femme devient actrice et en même temps victime de ses choix. On suit avec engouement les changements qui s’opèrent chez elle et nous attendons de voir où cela va nous mener…

©Oreco Tachibana / Shôgakukan / Glénat Manga 2024

Un shojo très surprenant car la relation entre les deux protagonistes est faite de mensonges, d’apparence mais étonnement les aident, pour elle, à grandir et pour lui, à s’humaniser, ne serait-ce qu’un tout petit peu.

Avec cinq tome en cours au Japon, nous attendrons la suite pour voir où Oreco Tachibana va nous embarquer avec cette folie sanglante que peut être l’amour…