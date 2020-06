Les Oiseaux par les grands maîtres de l’estampe japonaise – Anne Sefrioui - critique

Résumé : Anne Sefrioui nous raconte ce type d’estampes et nous parle des différents maîtres choisis dans le livret introductif qui comporte aussi toutes les légendes des œuvres reproduites dans ce livre au format parchemin accordéon de petite taille.

Critique : Entrons dans le vif du sujet. Les magnifiques estampes s’enchaînent sous nos yeux tout au long d’un petit leporello. Si certaines sont des détails extraits d’œuvres plus grandes, beaucoup sont intégralement reproduites.

Voir à la suite les travaux de différents maîtres permet, tout d’un coup, de mesurer les différences de style qui existent entre eux.

On ne peut s’empêcher de s’arrêter sur chaque page, pour admirer le mariage entre les oiseaux et les branches d’arbres, les tiges de feuilles sur lesquelles ils se posent, la simplicité des compositions picturales. Le travail riche des couleurs, avec les dégradés, est tout aussi attirant qu’apaisant. Mais le tracé a aussi toute son importance, car dans une même estampe se mélangent des traits de contour précis pour certaines parties du dessin, avec d’autres, inexistants, autour de quelques éléments. Des oiseaux savamment dessinés se posent sur des plantes délimitées uniquement par leur couleur et non par le trait.

Il s’agit aussi d’un parcours historique, puisque nous voyageons par l’intermédiaire d’estampes du dix-huitième, du dix-neuvième et même du vingtième siècle !

Et pourtant, au-delà des années, une unité profonde se dégage, d’une part grâce au thème choisi, le kachō-ga, oiseaux et fleurs ou arbres, représentés simplement, de jour ou de nuit, mais aussi par la technique commune de l’estampe.

Les illustrations sont magnifiques et les couleurs extrêmement bien rendues. Le leporello est accompagné d’un livret compact, précisant les auteurs, le musée qui détient les originaux et aussi les livres dont les œuvres sont extraites dans les légendes de chaque estampe. De plus, Anne Sefrioui décrit avec efficacité l’histoire de ces images imprimées kachō-ga et de leurs créateurs. C’est l’occasion de découvrir des artistes moins connus que les renommés Hiroshige ou Hokusai. Elle nous rappelle également que l’estampe est un travail collectif entre quatre artisans, le peintre, le sculpteur, l’imprimeur et l’éditeur. Une complémentarité qui permet d’arriver à des résultats d’une grande magnificence.

On mentionnera enfin le coffret de toute beauté, d’un rouge éclatant, avec pour couverture une estampe de Gyozan.

Les Oiseaux par les grands maîtres de l’estampe Japonaise est le troisième tome de cette petite collection, qui inclut aussi Les Saisons et Les Fleurs. C’est une surprise de taille pour un petit coffret, et l’occasion de découvrir le talent des peintres d’estampes japonais, mais aussi de réviser ses connaissances en botanique et en ornithologie.