Les piliers de la Terre T.1 : le rêveur de cathédrales – Ken Follett, Didier Alcante, Steven Dupré – la chronique BD

Résumé : Angleterre, XIIe siècle. Tom est un modeste bâtisseur dans un pays en proie à une crise politique et économique. En manque de travail, il accepte divers menus travaux parfois éloignés de sa profession, et a le malheur de perdre son épouse, qui meurt en couches en plein hiver, alors que la famille souffre du froid et de la faim. Tom est contraint d’abandonner le nourrisson à une communauté de moines. Mais Tom a un rêve : bâtir une cathédrale. Dans son errance avec ses enfants, Tom fait la connaissance de Ellen, une femme solitaire qui vit en marge avec son fils Jack. Ensemble, ils reprennent la route.

Critique :Succès d’édition colossal qui a déjà connu une adaptation à l’écran et en jeu vidéo, la fresque de Ken Follett figure désormais en bande dessinée. Ce projet est porté par l’expérimenté scénariste Didier Alcante (Rani, La Bombe) qui explique sa démarche dans une éclairante postface dans laquelle il souligne son amour du roman – qu’il lisait à voix haute à son épouse – et son désir d’en faire une adaptation fidèle, malgré l’obligation de « réaménager, déplacer, voire supprimer, certaines séquences ». À la lecture de ce premier tome d’une série qui doit en comporter 6, le pari d’Alcante est réussi.

L'incipit du récit s'ouvre sur la pendaison d'un personnage que l'on ne connaît pas encore.

Didier Alcante conserve le dynamisme et l’essence du récit de Ken Follett pour offrir une bande dessinée à grand spectacle, grâce au dessin de Steven Dupré (Coma, Kaamelott). Ce dernier, qui opte pour un trait très réaliste de bon aloi, reconstitue avec minutie les décors du roman, qui jouent un rôle essentiel. En effet, Ken Follet aime à décrire les ambiances rurales et urbaine, et surtout l’architecture des châteaux et des édifices religieux, d’autant que le héros est un bâtisseur. Architecture, costumes, paysages : tout est présent pour nous conduire au Moyen-Âge, et séduire l’amateur de bande dessinée historique. Le travail sur les bâtiment s’avère particulièrement soigné, grâce à un important travail de documentation et à la reconstitution de la cathédrale fictive de Kingsbridge – centrale dans le roman – en maquette 3D. Le rendu s’avère tout à fait remarquable.

Cette version dessinée des Piliers de la Terre conserve les points forts du roman de Follett – un récit à hauteur d’hommes et de femme, une intrigue politique, des personnages bien incarnés – et parvient à mettre en image les descriptions du romancier. Une belle adaptation qui séduira les amateurs de Ken Follett et de bande dessinée historique.