Speedball – Florian Pigé, Étienne Gerin – la chronique BD

Résumé : Graham Parson est un ancien champion de baseball. Après avoir perdu son travail et sa famille en raison de problèmes d’addiction, il se retrouve à jouer son propre rôle dans des films pornographiques… Mais lors d’un tournage, une étrange créature qui prend la forme d’un vieillard lui propose une sorte de pacte : s’il tue quatre personnes pour son compte, Graham Parson retrouvera son statut et sa famille. Flanqué de deux acteurs porno fans de lui, Graham Parson se lance dans un périple infernal, à la recherche de ces personnes et de sa gloire passé. Bien sûr, tout ne se déroulera pas comme prévu…

Critique : Speedball se présente visuellement comme un album copieux, doté d’une belle couverture cartonnée, avec une couverture qui joue à plein avec l’esthétique des années soixante-dix : des couleurs vives, des hommes moustachus en vêtements d’époque, et une cabriolet. À la place des remerciements, le scénariste Florian Pigé – essentiellement connu pour ses ouvrages destinés à la jeunesse – écrit « À l’heure actuelle, je cherche encore une citation qui vous trouerait le cul ». Le ton est donné avec le titre inspiré du premier chapitre, « Baiseball » : l’humour décalé et trash sont au cœur de Speedball. Ce premier chapitre nous présente Graham Parson, un ancien champion célèbre devenu loser, et homme prêt à tout pour retrouver sa gloire et sa famille, au point de se damner. De la rencontre avec cet étrange créature qui prend le visage d’un vieillard qui lui propose d’assassiner quatre personnes contre la promesse de retrouver cette gloire naît l’intrigue d’un récit qui se déroule à 100 à l’heure.

Florian Pigé, Étienne Gerin / Sarbacane

On sent au ton des dialogues et aux scènes centrés sur les clichés de l’Amérique des années 1970 – décapotables, bed & breakfast, pantalons pattes d’eph’ – que les auteurs ont pris beaucoup de plaisir dans la conception de cette aventure déjantée. L’un des moments les plus marquants reste la rencontre entre Parson et le sérial killer Jeffrey Dahmer, dont la vie sanglante a récemment fait l’objet d’une série sur Netflix. Ce plaisir est communicatif : le lecteur prend énormément de plaisir à suivre la fuite en avant burlesque de Graham Parson, affublé de deux side-kick aussi drôles qu’imbéciles. La mayonnaise prend jusqu’au dénouement de la dernière page, faisant de Speedball une lecture joyeusement régressive.