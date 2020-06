Les Schtroumpfs et le village perdu - Kelly Asbury - critique

Résumé : La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les arrêter.

Critique : Après deux adaptations cinématographiques en prises de vue réelles plus que contestables, les Schtroumpfs reviennent sur grand écran, mais cette fois-ci en film d’animation. Une bonne nouvelle ? Peut-être bien, l’animation laissant davantage de place à l’imaginaire. Tout est possible, il suffit de le dessiner. Et c’est ce que semblent avoir fait les scénaristes et les animateurs de ce très sympathique long-métrage. Si les plus petits seront séduits, les adultes aussi y trouveront leur compte.

Copyright 2017 Sony Pictures Releasing GmbH

Les Schtroumpfs et le village perdu regorge en effet de belles trouvailles, comme des lapins géants, des petits dragons, une rivière qui tourne sur elle-même, des plantes qui vous embrassent, vous dévorent et vous recrachent avec délice (elles adorent les petits Schtroumpfs ! Miam !). Mais toute la force du film se trouve dans son rythme. L’intrigue reprend bien sagement les codes du film d’aventure – La Schtroumpfette, croyant avoir aperçu à la frontière du village quelqu’un qui lui ressemble, se lance, flanquée du Schtroumpf costaud, du Schtroumpf à lunettes et du Schtroumpf maladroit, à la recherche de ce qu’elle croit être un autre village de Schtroumpfs. Mais le vilain Gargamel, ayant eu vent de leur plan, décide de les suivre. Si la trame reste donc conventionnelle, les péripéties s’enchaînent, elles, à une cadence effrénée, de courses-poursuites en traversées de rivières, de la maison de Gargamel à des souterrains inquiétants, le tout accompagné de pas de danse et de chansons.

Copyright 2017 Sony Pictures Releasing GmbH

L’univers du film, bien qu’un peu trop coloré et enfantin – tout comme l’était celui de Clochette et la créature légendaire de Steve Loter – est amusant. L’animation est plutôt réussie et agréable à regarder.

Évidemment, le voyage vers le village perdu, sous couvert d’aventures, est aussi l’occasion pour les Schtroumpfs de se dépasser et d’apprendre à mieux se connaître eux-mêmes. Particulièrement la Schtroumpfette qui, tout au long du récit, ne cesse de poser ces questions : « Qui suis-je ? Suis-je un vrai Schtroumpf ? Pourquoi n’y a-t-il qu’une seule Schtroumpfette ? ». Ah, le cinéma américain et sa ritournelle de quêtes existentielles.

Quant aux personnages, nous les connaissons tous, nous savons à quel point ils sont gentils, drôles et attachants, et c’est bien pour cela que nous les aimons, non ?