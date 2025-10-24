Les Sept Reliques, Tome 7 : Dieux et Démon

Résumé : L’Alkymia vacille.Le démon Entropia, enfermé depuis trois millénaires, s’apprête à briser ses chaînes. Pour l’arrêter, Cordélia, l’enfant-étoile, et ses compagnons n’ont plus qu’un seul espoir : rejoindre l’Énigma, le continent interdit où résident les dieux eux-mêmes… et où nul mortel n’est jamais revenu. Tempêtes, malédictions, révélations divines : rien ne leur sera épargné dans cette ultime quête. Mais à mesure que les voiles se lèvent, une vérité plus terrible encore se dévoile — et si les dieux n’étaient pas les sauveurs qu’ils prétendent être ? Entre foi et doute, amour et sacrifice, lumière et ténèbres, Cordélia devra affronter non seulement le démon, mais aussi sa propre part d’ombre. Car sauver le monde pourrait bien signifier le perdre à jamais. Avec Dieux et Démon, Joffrey Lebourg signe la conclusion magistrale d’une saga de fantasy française devenue culte. Un final épique, mystique et profondément humain.

Critique : Dès les premières pages, le ton est donné : naufrages, tempêtes et présages sombres précipitent les héros vers le « continent interdit », l’Énigma. C’est là que se joue l’ultime affrontement contre le démon Entropia, prisonnier depuis trois millénaires. Joffrey Lebourg signe un récit dense et haletant, mêlant batailles mythiques, dilemmes moraux et moments d’émotion pure.

L’auteur, fidèle à son style foisonnant, déploie une imagination visuelle impressionnante. Les décors, créatures, divinités fluviales et forces élémentaires prennent vie avec un souffle quasi cinématographique. Mais derrière la fresque d’aventure se cache un texte plus intime : celui d’une quête de sens et de liberté face à des dieux capricieux et un destin imposé.

Cordélia, plus mûre et humaine que jamais, affronte ici ses doutes, blessures et sentiments. La relation qu’elle entretient avec Amber, profonde et sincère, apporte une touche d’humanité rare dans un récit de fantasy aussi grandiose.

En refermant Dieux et Démon, le lecteur quitte Alkymia avec un sentiment de plénitude et de mélancolie. Joffrey Lebourg conclut son cycle avec puissance et élégance, offrant à la fantasy francophone un final à la hauteur de ses ambitions : spectaculaire, sensible et profondément spirituel. Peut-être découvrirons-nous cette saga à l’écran...