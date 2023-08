Rosigny Zoo – Chloé Wary – la chronique BD

Critique :Le succès de Saisons des Roses (Prix du Public au festival d’Angoulême, Prix révélation au festival Quai des Bulles), centré sur l’équipe de footballeuses des « Roses de Rosigny », a probablement donné envie à Chloé Wary de poursuivre l’exploration de sa ville fictive de banlieue. Si le terrain de jeu reste le même, le sujet est résolument différent puisque après avoir mis en scène l’émancipation féminine par le sport, l’autrice traite des fractures urbaines et sociales. Rosigny Zoo conserve tout de même une pratique sportive émancipatrice, incarné par le hip-hop, ce qui donne lieu à de jolies planches exclusivement consacrées à la danse. La scène finale est, à cet égard, parfaitement réussie.

Chloé Wary / Éditions FLBLB

Pour ce faire, Chloé Wary dresse le portrait de quatre jeunes amis à la croisée des chemins : l’étudiante militante Gaby, très remontée contre sa mère et la politique de la ville, l’éducateur et danseur Okmé, symbole du « grand frère » des banlieues, Suzanna, délaissée par ses parents partis vivre à Madeire et qui doit gérer les problèmes de la maison familiale et enfin Will, jeune sans diplôme qui travaille comme intérimaires dans les chantiers qui transforment le visage de la ville. Ces jeunes aux parcours hétérogènes sont liés par leur attachement à la Rosigny : percutés par la politique de la ville qui détruit les vieux bâtiments pour attirer une nouvelle population, les quatre amis doivent faire des choix, et ne réagissent pas de la même manière. Pour Will, ces chantiers sont une opportunité de travail quand pour Suzanna, c’est un casse-tête : que doit-elle faire quand la ville lui propose de racheter sa maison ? Chloé Wary met en scène et en relation les trajectoires de chaque personnage avec beaucoup d’attention, et démontre avec son histoire à hauteur de ce jeunes gens que les grues des chantiers du « Grand Paris » affecte – et pas toujours en bien – le quotidien des habitants. L’autrice multiplie ainsi les références aux transformations de la banlieue parisienne dans la perspective des Jeux Olympiques. La réflexion de Chloé Wary n’est cependant pas binaire – l’opposition jeunes désireux de « sauver » leur quartier contre les « méchants » promoteurs et élus n’est pas caricaturale – et le récit souligne surtout que les transformations urbaines doivent nécessairement se faire avec les habitants, et non en leur absence.

Chloé Wary / Éditions FLBLB

Sur le plan graphique, la dessinatrice reprend les ingrédients qui ont fait le succès de Saison des Roses : un dessin énergique et coloré au feutre, un découpage dynamique, des personnages immédiatement identifiables, une attention particulière pour les décors – ici les friches urbaines et les paysages caractéristiques de la banlieue – et pour les ambiances. Chloé Wary témoigne à nouveau de sa maîtrise de la couleur, avec notamment des dégradés très réussis pour représenter le ciel à la manière de « paysages état d’âme ».

Chloé Wary / Éditions FLBLB

Récit percutant et haut en couleur, Rosigny Zoo confirme le talent de Chloé Wary : une très belle lecture de la rentrée.