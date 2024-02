Les Songes du Roi Griffu T.2 : La Dame de la Tour - Cyrielle Blaire, Maïlis Colombié - la chronique BD

Résumé : Absalon a pris possession du château à la mort de son frère, mais doit canaliser les aspirations de sa soeur Elaine. Le grand tournoi qu’il organise rassemble les meilleurs chevaliers afin de gagner la main de la Dame de la Tour...

Critique : Ce second volet d’un monde extrêmement intéressant, La Dame de la Tour plonge dans une intrigue familiale et politique, celui d’un frère et d’une sœur en désaccord, d’emprise sur un territoire et d’alliances politique. La tournure prise par ce tome diffère sensiblement du premier tome, qui avait jeté les fondations d’un monde de fantasy sérieux et vaste. Pourtant, cette ambiance se répercute encore, mais de manière diffuse : dans le prologue à travers un rêve avec un mage égaré, dans le final à travers une quête, dans un tombeau à explorer où s’échappe une magie malsaine et des spectres oubliés. Au milieu, de la joute active, de la résistance passive, du Moyen-Âge de fantasy de grande qualité, qui forme un récit prenant et entreprenant. Si la conclusion du tournoi était plutôt prévisible, la fuite et les conséquences de celles-ci entretiennent un flou bienvenu, mêlant désormais le rêve au voyage temporel pour que le lecteur cherche lui à les démêler.

Quant au dessin, il sert le scénario comme une enluminure, le sublimant totalement. Pas en dorure et vive couleur, mais avec un coup de crayon dans un style carré, coupé au couteau, avec des traits serrés mais qui savent retranscrire une époque fictive mais difficile, des armures non pas rayonnantes mais cabossées, des épées plus émoussées que rutilantes. Châteaux, vallées et tombeaux se complaisent dans cette atmosphère crépusculaire, comme si les chroniques étalées ici comme un parchemin ancien concernaient un monde prêt à basculer.

Après la promesse du premier, le deuxième tome apporte la confirmation que les Songes du Roi Griffu se placent dans une position de choix, un Bois-Maury d’Hermann qui aurait croisé le Mû de Pratt.