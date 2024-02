Les Temps Modernes, d’un siècle l’autre – sous la direction de Esther Demoulin, Jean-François Louette et Juliette Simont - critique

Résumé : L’ouvrage revient sur l’histoire de cette revue fondée par Sartre, Beauvoir et Merleau-Ponty au sortir de la guerre de 39-45. Plusieurs contributeurs reviennent sur la ligne éditoriale, l’évolution, le contenu de ce périodique depuis sa naissance à son arrêt de publication décidé par Gallimard en 2018 suite au décès de Claude Lanzmann, le dernier directeur des temps Modernes.

Critique : Ce recueil démarre avec un avant-propos qui repose sur plusieurs questions : quelle place peut prétendre occuper une revue dans l’espace médiatique ? Quelle était l’ambition de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir en choisissant un axe généraliste, total ? Ces réflexions annoncent le contenu de certains textes, au croisement de la philosophie, de l’histoire et de l’information.

Le livre est divisé en cinq parties, cinq regards sur la revue, qui abordent différents enjeux : la place des Temps Modernes dans le champ des revues, puis son positionnement critique, suivi de son engagement. Ensuite, vient la place des femmes dans les contributions et dans le comité de rédaction au cours du temps. Le propos s’achève par l’héritage de ce périodique aujourd’hui arrêté.

Plus de trois cent pages permettent de découvrir ce que Les Temps Modernes ont apporté à la société française, voire francophone.

L’ouvrage offre une lecture passionnante pour ceux qui ignorent tout de l’histoire de cette revue, des haut et des bas qu’elle a traversés, des positions qu’elle a prises dès le départ, suivant la ligne défendue par Sartre, et de ce qu’elle a légué après sa disparition.

Les quinze auteurs de ce livre se sont penchés sur ce parcours et, pour nombre d’entre eux, ont contribué par des articles ou en tant que membre du comité de rédaction aux Temps Modernes.

Les Temps Modernes s’est voulu dès le départ une parution généraliste, critique d’œuvres littéraires ou cinématographiques, proposant des textes de fiction ou bien des reportages, ainsi que des témoignages d’auteurs reconnus ou d’anonymes. L’objectif était de donner une vision globale "totalitaire" du monde, pour reprendre l’expression de Sartre. Après le décès du philosophe, Simone de Beauvoir a repris le flambeau et à sa mort, c’est Claude Lanzmann qui a été choisi comme nouveau directeur de la publication. Il s’y est énormément impliqué jusqu’à son décès en 2018. Puis Gallimard a pris la décision d’arrêter la publication et a fermé un pan de l’histoire des revues.

Mais rien n’est joué, car dans le texte de conclusion, écrit par Patrice Maniglier, nous comprenons que Les Temps Modernes était une revue du vingtième siècle. Pour lui succéder et reprendre son héritage, il fallait une autre approche, gardant la même ligne généraliste, et ce sera Les Temps qui restent, un projet ouvert, riche, beau, qui donne envie d’être lu, une revue en ligne au fonctionnement inhabituel, pour témoigner d’un monde dominé par la Grande Contraction Planétaire, le tournant d’une époque où l’homme a trop influé sur le cours de la nature.

Souhaitons une belle naissance et une longue vie au Temps qui restent, en attendant de lire le premier numéro en 2024.

Les Temps Modernes, d’un siècle l’autre analyse l’histoire d’une revue célèbre au parcours étonnant, de sa naissance jusqu’à sa fin, et nous dévoile comment le comité de rédaction a décidé de prolonger cette expérience avec un nouveau média reprenant l’héritage de son prédécesseur.