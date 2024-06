Les vents ovales T.1 : Yveline - Jean-Louis Tripp, Aude Mermilliod, Horne – la chronique BD

Résumé : Séparés par la Garonne, les deux villages de Larroque et Castelnau entretiennent une vraie rivalité, que le rugby exacerbe. Mais tandis que les années 60 touchent à leur fin, certains jeunes, garçons et filles, pensent à autre chose...

Critique : Il est de ces œuvres qui ne payent pas de mine au premier abord, où l’on se dit que le sujet n’est pas de nature à faire rêver, où un parfum trop passéiste ou trop rural peut faire renacler le citadin, ou plutôt le mondain habitué aux frasques de héros parisiens, ce que Regain de Giono o La Terre de Zola ont pu dégager, avant que l’on ne se rende compte de leur force. Les Vents Ovales sont de cet acabit, avec ce petit synopsis de coups de pieds et de passes en arrière qui vont de pair avec une certaine idée de la France et de ses villages des années 60, une idée qui va vite voler en éclat dans ce premier tome où le rugby tient lieu d’arrière-plan important mais finalement assez peu vécu (la célébration du titre de Montauban dans le début s’impose bien plus qu’un match local, qui ne sera jamais montré). Ce sont les personnages, hommes et femmes, même si dans ce premier tome Yveline a évidemment une importance un poil plus explicite, qui forment l’intérêt de cette œuvre, dans un recoin de France où l’on trouve l’usine, le curé, le père de famille, l’instituteur, la colo, l’étudiante qui ont chacun des envies et des idées, et où le débat s’installe peu à peu car la société est justement en train de changer.

© Dupuis / Horne

Pour faire aller ces hésitations puis ces rébellions, on a droit à un dessin très souple, simple et élégant, comme si une brochure quelque peu idéalisée était sortie directement de cette époque, comme si le dessinateur Horne avait repris un peu de Edgar P. Jacobs mais en lui donnant un charme campagnard, franchouillard mais dans son sens non plus péjoratif, c’est à dire un Français moyen, mais plutôt dans ce sens d’avoir su capter les Français dans leur ensemble, dans leur moyenne, avec réalisme et de manière positive, d’une époque qui n’est plus, et donc une atmosphère à rendre davantage qu’une intrigue. Mis en orbite par un scénario bien amené, le dessinateur a donc parfaitement réussi sa mission.

© Dupuis / Horne

Au-delà de la nostalgie, Les Vents Ovales concilie une poétique de la terre et un éclairage quasi historique des réalités d’une France qui n’existe pas (les villages étant fictifs) mais la dépeint malgré tout avec une vérité accrue.