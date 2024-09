Loin – Alice Jaraba - la chronique BD

Résumé : {Loin} commence sur un énorme sac transporté par un homme et une femme et rangé à l’arrière d’un van. Le couple embarque, elle vérifie qu’ils n’ont rien oublié et il démarre. Devant eux, la route...

Critique : Nous suivons les deux personnages, Aimée et Ulysse, mais nous nous attachons plus au parcours d’Aimée. Sans doute car c’est elle qui a le plus de souci. Ulysse doit faire des choix, mais on sent qu’au fond, il a en partie choisi, alors que la jeune femme se pose encore de nombreuses questions, manque de confiance en elle, et a peur que son côté catastrophiste détruise son couple. Ses rêves, des moments oniriques qui illustrent les doutes et la voie de garage où se dirige Aimée, nous permettent de mieux sentir l‘angoisse de la jeune femme.

Ce voyage vers le sud pour des vacances bien méritées oblige aussi le couple à se faire face. Les non-dits devront sortir pour que chacun puisse avancer sur son chemin. La seule question profonde qui reste et qui bloque Ulysse et Aimée de manière différente, c’est « est-ce que ce chemin est le même pour nous deux ? ».

Il va falloir plusieurs épreuves et mésaventures pour que cette question trouve sa réponse. Mais si cette approche semble donner un récit dramatique, Alice Jaraba a su le teinter d’humour avec un troisième personnage, Paco, un vieil homme espagnol rencontré sur la route et qui va participer, sans le vouloir, à la prise de conscience d’Aimée.

Cette BD pose plusieurs questions : comment prendre conscience de la voie que nous devons suivre ? Que faut-il lui sacrifier ? Comment être sûr de savoir ce dont on a besoin ? Comment surmonter ses angoisses ? La finesse de cette BD est que toutes les questions soulevées ne trouvent pas forcément de réponses. Il s’agit d’ouvrir des portes, de réussir à ouvrir des portes et à avancer, le plus souvent, vers l’inconnu.

L’encrage n’offre jamais de ligne droite, tous les traits ondulent légèrement, donnant l’impression, dans un style presque crayonné, de la fragilité qui habite ce couple. Les ombres sont réalisées par des zones grisées mêlant parfois aussi des hachures. Les personnages stylisés traversent de nombreuses émotions, joie, tristesse, angoisse… Ces émotions ressortent souvent par les silences. La composition sait laisser leur laisser de l’espace, pour que l’on plonge dans la tête des personnages et que l’on comprenne ce qu’ils traversent.

Les décors réalistes qui entourent les personnages les ancrent dans un monde où justement ils doivent trouver leur place. Les couleurs de Déborah I. Villahoz accentuent ce réalisme mais savent aussi laisser l’espace à des teintes, à certains moments, plus émotionnelles que descriptives. L’émotion est aussi symbolisée par la mer, l’eau. D’une part Aimée, qui n’aime pas l’eau et d’autre part, cette mer onirique, qui hante ses rêves, et préfigure d’une certaine manière l’avenir. Tout est lié.

Loin est une histoire de choix de vie, ou plutôt, de la prise de conscience qu’il va falloir faire des choix de vie impactants. Comment Aimée fera-t-elle ces choix ? La réponse au fil des pages de cette belle BD.