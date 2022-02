Loin du cœur - 21 auteurs - critique du livre

Résumé : Un recueil de 21 nouvelles sélectionnées suite à un concours organisé par la maison d’édition Parisienne « Beta Publisher », l’auteur Stéphane Bourles et l’action solidarité femmes. Le but de ce recueil est simple, dénoncer les violences faites aux femmes dans la société de manière générale. Ce recueil fera voyager le lecteur au travers de divers époques, situations, grâce à des histoires qui ont pour but de dénoncer, transmettre une morale et surtout sensibiliser le lecteur. Un aperçu des violences que des milliers de femmes subissent, chaque année, et ce depuis des millénaires.

Critique : L’achat d’un exemplaire du recueil « Loin du cœur » aide les victimes des violences. Grâce à un accord entre l’association Solidarité Femmes et la maison d’édition parisienne Beta Publisher, l’argent sera reversé aux intervenants, qui pourront encadrer l’hébergement et le soutien de femmes battues. Il est à noter que les 21 textes, écrits par des auteurs différents, ont été sélectionnés suite à un concours de nouvelles, encadré par l’auteur Stéphane Bourles et la maison d’édition.

L’expérience de lecture se veut engagée et dénonciatrice. Très différente du stéréotype et des idées reçues, la situation de crise naît n’importe où. Il n’est pas question d’être donneur de leçon ou alarmiste, puisque les nouvelles présentes dans son recueil ressemblent à s’y méprendre à des fenêtres ouvertes vers la vie, sans artifice. La vérité est parfois cruelle : malgré une ambiance très pesante et douloureuse, le projet de cet ouvrage est plein d’espoir. L’amélioration de la condition féminine passe surtout par la sensibilisation et l’éducation d’un public, peu importe son genre. Hommes, femmes et personnes non-binaires sont tous acteurs et actrices de ce combat qui touche tout le monde.

Les nouvelles ont pour dénominateur commun la femme. La première nouvelle décrit le début de l’humanité sous une autre forme que l’histoire bien connue d’Adam et Eve. Il s’agit d’une réappropriation de la Genèse dans le jardin d’Eden. L’intrigue tourne autour du péché originel et de la fameuse pomme interdite. Cette prise de liberté, aux accents d’utopie empreinte de poésie, est écrite par l’auteur Aurélien Bessard. Elle est une manière d’introduire le reste de l’Histoire de la femme avec un grand H, dans ses phases les plus sombres…

Le narrateur n’est pas toujours de genre féminin : parfois, il s’agit d’un proche, d’une amie ou d’un témoin. Par exemple, « L’histoire de ma mère (le mot magique) » de Didier Gotthold concerne la mère du narrateur, victime d’un mari manipulateur, qui l’étouffe. Ce mot magique est impossible à citer sans révéler toute l’intrigue. Le parcours de la mère met en lumière tous les vices qui résultent de ce besoin d’indépendance chez les femmes d’un certain âge, rattachées à une idée liberticide du couple. L’écrit, riche en émotions, s’achève par un final troublant de tristesse et un élément très surprenant, qui donne tant de coffre et de résonance à cette mère. Cette dernière représente à elle seule de nombreuses générations de « soumises malgré elles ».

Le recueil sans filtre décrit fidèlement certaines situations déroutantes, avec une forme symbolique puissante, comme c’est le cas dans la nouvelle « Entre chienne et louve ». L’intrigue suit une étudiante ambitieuse en éthologie. Tout en subtilité, l’auteure rapproche le comportement animal de l’humain et son rapport à la soumission et domination, en situation de danger. Ce récit original se scinde en deux parties, correspondant à la survie du personnage principal qui traverse deux phases distinctes. Le texte dénonce brièvement l’inaction de la police, lorsque les victimes portent plainte. La chute remarquable, signée Claire Sibille, laisse le lecteur à la fois admiratif et terrifié…

Le recueil de nouvelles Loin du cœur est une lecture utile, qui offre une expérience saisissante de réalisme et d’audace. Il a aussi une dimension éducative, car il permet prendre conscience de la réalité, telle qu’elle est vécue par les femmes violentées.