Los Lobos - Samuel Kishi Leopo - critique

Résumé : Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour s’installer à Albuquerque avec leur mère Lucia à la recherche d’une nouvelle vie. En attendant le retour de leur mère chaque soir, qui travaille sans relâche, Max et Leo observent leur nouveau quartier par la fenêtre. Ils doivent apprendre l’anglais sur des cassettes. La condition imposée par leur mère si ils souhaitent un jour réaliser leur rêver : aller à Disneyland ...

Critique : Les deux petits frères regardent le monde à travers la fenêtre d’un car. La frontière américaine est proche. Sans se rendre compte des enjeux, ils réussissent à quitter le Mexique pour se retrouver dans un bout du monde où la pauvreté côtoie le rêve américain. C’est à ce moment que la figure de la mère apparaît. Les premières séquences la montrent occupée à la recherche d’un logement digne où elle pourra laisser ses gamins en journée pour aller travailler. En définitive, elle choisit un appartement délabré, sale, mais qui semble la moins pire des solutions parmi tout ce qu’elle a vu.

Los Lobos est autant un film sur la galère des exilés mexicains aux États-Unis, a fortiori les femmes isolées, que sur la protection de l’enfance. La mise en scène concentre tout son regard sur ces deux enfants qui passent leur vie confinés dans un appartement, à la limite de la dangerosité. La mère a mis en place des règles, l’aîné veille sur le plus jeune, mais on perçoit déjà le risque pour ces deux gosses d’échapper à toute forme de scolarité et de s’abandonner plus tard à des activités délinquantes.

Le réalisateur s’évertue à mettre beaucoup de douceur et de bienveillance dans le propos. Il se refuse à accuser la mère qui est au bout du compte victime d’un système capitaliste où l’individu doit trouver ses propres solutions. En même temps, Samuel Kishi Leopo ne charge pas non plus le couple asiatique qui met en location les logements de fortune en faveur de migrants mexicains. Il décrit un dispositif social qui doit allier rentabilité économique et survie des communautés. Le risque de l’embrigadement religieux ou mafieux est décrit avec beaucoup de pudeur. Au fur et à mesure, la mère se transforme en modèle éducatif de qualité au cœur d’une société qui ne se soucie pas de ses populations vulnérables.

Los Lobos est un petit bijou de sensibilité porté par le réalisateur mexicain, Samuel Kishi Leopo, acclamé à juste titre par les festivaliers qu’il rencontre. Il offre un cinéma abouti, précieux, qui choisit l’humilité et la pudeur à travers la figure de deux enfants, pour dénoncer la monstruosité du traitement des migrants aux États-Unis. On ressort à la fois révolté par le refus américain de protéger les mineurs mais aussi rassuré par la puissance résiliente de la plupart des exilés mexicains.