Magritte en 400 images – Julie Waseige - critique

Résumé : « Magritte en 400 images » présente une partie de l’œuvre du peintre René Magritte (1898-1967). Les toiles sont regroupées par chapitres correspondant aux différentes périodes créatives de l’artiste. Elles gardent toujours cette capacité d’étonnement tout au long de la lecture.

Critique : Julie Waseige a réuni plusieurs extraits d’articles, de manifeste ou de lettres du peintre où il explique sa méthode de travail et l’effet qu’il recherche. Parcourir les peintures en se rappelant ce qu’on a lu permet de mieux appréhender la démarche de l’artiste.

Magritte voulait redonner leur place aux objets ordinaires et, pour arriver à ses fins, il a essayé au cours de sa vie plusieurs méthodes : se servir du quotidien, du banal pour le positionner de manière inhabituelle, transformer l’objet peint en changeant son échelle ou la matière qui le compose, dans le but de provoquer la réflexion.

Cette démarche qu’il a sans cesse explorée surprendra d’autant plus que René Magritte était davantage fasciné par le raisonnement qui amène à définir le contenu de la toile que par sa réalisation. Peindre de manière réaliste lui prenait du temps, alors qu’il avait déjà envie de se pencher sur le sujet d’un prochain tableau.



Et ces peintures, aujourd’hui encore, des décennies après sa mort, se révèlent totalement mystérieuses. Les belles représentations, au rythme d’une par page, nous offrent un aperçu du travail de René Magritte.

On a l’impression que le titre semble être une clé pour comprendre l’idée du tableau. Il n’en est rien. L’artiste dit lui-même que le choix d’un titre ne sert qu’à brouiller les pistes.

Les peintures et dessins réunis par période nous étonnent, car ces créations nous font découvrir un autre Magritte, qui n’a pas toujours utilisé un style réaliste. Certaines toiles rappellent plus l’impressionnisme, avec cette peinture dont on discerne les traces et les mouvements.

On peut également suivre l’évolution des couleurs sur la palette du peintre, sombres, joyeuses, claires. Au fil des années, Magritte choisit les teintes les plus adaptées aux messages qu’il veut transmettre.

Magritte en 400 images nous offre une belle plongée dans les créations de Magritte, mais aussi dans sa vie et la compréhension de ses choix artistiques.