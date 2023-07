Batman : beyond the white knight – Sean Murphy – la chronique BD

Résumé : Bruce Wayne, qui a révélé son identité de Batman (voir le précédent volume, Curse of the White Knight), purge sa peine de prison. Pendant ce temps, l’entrepreneur Derek Power – ancien collaborateur de la famille Wayne – a pris le contrôle des actifs des entreprises de Bruce Wayne et créé le GTO, sorte de police parallèle qui utilise la technologie de Batman pour faire régner l’ordre, avec l’aide de Dick Grayson, ancien Robin. Et Powers a enrôlé un nouveau Batman, Terry McGinnis, avec un costume doté d’une technologie ultra-puissante. Hors de tout contrôle démocratique, cette police ouvre la porte à un régime autoritaire…

Après les très remarqués White Knight (2018) et Curse of the White Knight (2020) – auquel il faudra ajouter Batman White Knight : Harley Quinn (2021) co-scénarisé avec Katana Collins et dessiné par Matteo Scalera, Sean Murphy maintient le cap avec Beyond the White Knight. Dans cet opus, Sean Murphy livre sa version d’une Gotham futuriste et soumise à un entrepreneur qui utiliserait les technologies les plus avancées pour imposer sa vision de l’ordre. Tout rapprochement avec les questions démocratiques provoquées par l’arrivée de nouvelles technologies serait, bien évidemment, purement fortuit... Ici, Derek Powers industrialise les technologies créées par Bruce Wayne pour une autre Gotham.

Comme dans les précédents volumes, Sean Murphy subvertit les codes de l’univers du Chevalier noir pour surprendre – et amuser – son lecteur. L’auteur convoque nombre de personnages clés de Batman : ainsi figurent Harley Quinn, le Joker, Dick Grayson, Jason Todd, Barbara Gordon… Mais pas forcément dans le rôle attendu. Décédé dans le précédent volume, le Joker revient ainsi sous une forme holographique, par l’intermédiaire d’un programme informatique logé dans la tête de Bruce Wayne, et qui se déclenche lorsque celui-ci s’évade de prison. Le célèbre clown entame dès lors un pas de deux aussi étonnant que réussi avec son meilleur ennemi, qu’il aide dans sa quête contre Powers. Mais la relation la plus fouillée reste celle avec Harley Quinn. Cette dernière a rangé son costume et élève les enfants qu’elle a eu avec le Joker : l’un, Bryce s’identifie à sa mère quand Jackie, portée par une révolte adolescente, reprend le costume de son dangereux paternel…

Sean Murphy / Urban comics pour l’édition française

Le récit de Sean Murphy, toujours aussi haletant mais qui insère également de nombreuses touches d’humour, interroge la notion de famille, dont le caractère dysfonctionnel explique les dérives de certains personnages. Bruce Wayne apparaît comme un père – de substitution – trop absent pour Grayson, et qui en paye désormais le prix, tant l’ancien Robin se détourne de lui. Harley joue tant bien que mal son rôle de mère, quand Powers profite de l’absence de figure parentale pour manipuler le jeune Terry McGinnis.

Sur le plan graphique, Sean Murphy reste dans la continuité des précédents volumes : un découpage nerveux, des scènes d’action dynamiques, une présence importante du noir, des planches très lisibles qui laissent percevoir le trait du dessinateur. Le dessinateur cède simplement le crayon à Simone Di Meo pour deux interludes plus légers centrés sur Jason Todd qui, éloigné de Batman, forme une nouvelle Robin.

Sean Murphy / Urban comics pour l’édition française

S’il n’est pas le meilleur volume de la saga, Beyond the White Knight est un album de très bonne facture, qui témoigne la pertinence de la stratégie du Black Label, qui confie les personnages iconiques de l’univers DC à des scénaristes chevronnés.