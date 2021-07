Furtif - Mike Costa, Nate Bellegarde - la chronique BD

Résumé : Dans une ville de Détroit (États-Unis) qui ne cesse de s’enliser dans la pauvreté et la corruption, le journaliste Tony Barber essaie de trouver des informations sur le superhéros local, Furtif, à l’armure d’airain et aux méthodes dures comme de l’acier. Il doit également faire de plus en plus attention à son père, atteint de la maladie d’Alzheimer...

En associant une histoire très actuelle – celle de la déshérence de certaines villes américaines par les pouvoirs publics – à des genres aussi anciens que le super-héros ou le voyage spatio-temporel, Mike Costa réussit avec Furtif un pari audacieux : offrir un one-shot propre et original. Pas facile quand on sait que le thème de la boucle temporelle est déjà apprécié par beaucoup et que l’armure intégrale a été portée aux nues avec Iron Man. Pourtant, ce super-héros, qui officie depuis trente ans, commence à marquer des signes de fatigue : surtout sa violence se fait de plus en plus palpable, et s’exerce à la fois contre les malfrats et les forces de l’ordre. À côté de cette violence, l’auteur relate une histoire de famille normale qui vient se calquer sur ce constat de déliquescence de Detroit, comme si les trois entités – celle de la famille, celle du super-héros et enfin et celle allégorique de la ville – devaient s’unifier. Si l’on ajoute un méchant aux allures de Joker, c’est une vraie croisée des chemins à laquelle Furtif nous invite, qui devrait régaler les amateurs de comics.

Mike Costa, Nate Bellegarde / Delcourt

De fait, le dessin s’inclut dans ce carrefour : tantôt évasif comme un comic de l’âge d’or, tantôt travaillé, violent et réaliste comme ceux des années 2010, il enchaîne les pages avec une envie de faire réagir, davantage sur l’injustice sociale et la maladie que sur les frasques de super méchants avides de modifier le passé. Avec ce Détroit aux allures de ruines, avec ses protagonistes que l’on pourrait croiser dans la rue (hormis le défiguré assez charismatique), Furtif s’emploie à transcrire une époque, un ressenti davantage qu’une histoire unique ou vraiment originale.

Mike Costa, Nate Bellegarde / Delcourt

Avec ce one shot qui suit une boucle violente et tragique, Furtif prouve que le comics peut assumer jusqu’au bout sa part d’ombre, sans tomber dans le côté du méchant ou sans chercher une rédemption à tout prix. Une belle leçon pour l’avenir du genre.