Malet – Nicolas Juncker, Brice Follet – la chronique BD

Résumé : Général révolutionnaire en dépit de son ascendance noble, défenseur d’une république, Claude-François de Malet est un homme hostile à Napoléon, ainsi qu’un conspirateur effréné. Depuis la prison de la Force où il est détenu après sa précédente tentative de renverser l’empereur, Malet conspire en compagnie de Lafon, un prêtre monarchiste. Son plan ? Annoncer la mort de Napoléon, alors en campagne en Russie, destituer ses fidèles et instaurer un gouvernement provisoire pour remplacer l’Empire. Pour cela, Malet s’associe à divers personnages en – plus ou moins recommandables – qui n’ont pas grand-chose à perdre. Après s’être évadé de sa prison le 23 octobre 1812, il enfile son uniforme, fait libérer deux généraux (Lahorie et le cruel Guidal), récupère une troupe convaincue de la mort de l’empereur, et part s’emparer des lieux de pouvoirs de Paris. Mais tout ne se passe pas comme prévu…

Critique Épisode véridique mais méconnu du fait de ses conséquences limitées sur la destinée de l’Empire, le coup d’État du général Malet possède une évidente dimension romanesque dont s’est emparé Nicolas Juncker, qui a dessiné cet album en 2005. C’est une nouvelle édition mise en couleur par Brice Follet que Glénat réédite près de vingt ans plus tard. Le récit n’a pas pris une ride, et la colorisation faite d’aplats de couleurs renforce le trait du dessinateur, sans le trahir. Juncker s’est appuyé sur des travaux d’historiens pour construire son album : comme il le dit dans la postface, « les seules libertés prises le furent dans un intérêt purement narratif et ne sont que des modifications ». Son talent de narrateur, aujourd’hui reconnu dans le milieu (pensons à l’excellent Un général, des généraux), donne une dimension très théâtrale à cet épisode : l’histoire est d’ailleurs divisée en actes. Malet un personnage à moitié fou, à moitié génial, qui est persuadé de pouvoir renverser le cours des événements. Juncker le représente toujours en mouvement, tantôt courant vers ses camarades conspirateurs, tantôt les bras levés pour haranguer une troupe au milieu de la nuit, tantôt convainquant les uns et les autres du bien-fondé de son plan totalement dingue, qui aurait fonctionné sans la présence d’esprit de quelques fidèles de Napoléon Ier.

© Nicolas Juncker, Brice Follet / Glénat

Fidèle à la réalité historique, l’album vaut d’abord pour sa galerie de personnages – Lahorie, Guidal, le caporal imbécile promu « aide de camp », le jeune arriviste – et son histoire en forme de vaudeville, qui culmine par la confrontation (vraie !) entre Malet et le ministre Savary (et que dire de l’évasion de ce dernier...), puis avec deux généraux fidèles à l’Empire. On est frappé par la bêtise des uns, et par l’audace des autres. L’ensemble s’achève par l’échec des conspirateurs, qui paient de leur vie le prix de leur tentative. Toutefois, l’Empire a témoigné de sa fragilité : deux ans plus tard, les armées coalisées viendront (une première fois) à bout de Bonaparte.

© Nicolas Juncker, Brice Follet / Glénat

Renforcé par la mise en couleurs de Brice Follet, Malet retrouve une nouvelle jeunesse : l’occasion de se replonger dans cet excellent album et, par là-même, dans un épisode méconnu de notre histoire.