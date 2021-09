Marqués - Damiàn, Javier - la chronique BD

Résumé : Élevés par une mère junkie, abusés par leur beau-père, Marta et Pablo souhaitent faire table rase du passé et tentent de vivre leur vie. Mais une succession de mauvaises décisions et le retour de leur maman vont bousculer leur quotidien et les mettre en danger.

Maltraités par le compagnon de leur mère, Marta et Pablo gardent sur leur corps les traces de leur triste passé. Et si leur mère a été éloignée en étant condamnée à la prison, les deux jeunes gens ne s’en sont que rapprochés, et vivent désormais ensemble. Marta est thatanopractricienne et Pablo travaille dans une supérette lorsqu’il ne s’entraine pas à la boxe et aux arts-martiaux dans une salle. Pourtant se ne sont pas que sur leur peaux que les traces perdurent, et c’est en se battant que Paulo tente d’effacer ses mauvais souvenirs. Persuadé d’avoir sa part à accomplir pour son quotidien et celui de sa sœur, il s’embarque dans des combats clandestins pour gagner de l’argent.

Et, quand leur mère sort enfin de prison et cherche à les revoir, s’en est définitivement trop pour le jeune homme.

Damiàn, Javier / ANKAMA

Présenté comme l’histoire d’un frère et d’une sœur, c’est finalement principalement autour de Pablo qu’est centré l’histoire de Marqués. Celle de Marta est reléguée au second plan et l’on apprend que peu de chose de son quotidien et des reconstruction après la violence de son enfance. D’ailleurs, elle garde caché de son frère, des éléments importants de sa personnalité et assume presque ouvertement son rôle de grande sœur/mère de substitution. C’est peut être cet effacement, au profit du bien être de son frère, que les auteurs ont souhaité mettre en avant. Car même si le duo semblent très complice on se rend vite compte que chacun garde ses secrets bien gardés, au détriment d’une véritable intimité.

Damiàn, Javier / ANKAMA

Mais c’est aussi l’intérêt de cette bande dessinée, celui de voir les personnages évoluer. Car au fil des pages, Pablo va devoir compter de plus en plus souvent sur son ami, sa copine et bien sûr, sur Marta. Tous vont lui apporter, chacun à leur manière, de l’aide et du soutient. Lui qui dans les premières pages s’exclame qu’il n’a pas d’amis, va pouvoir compter sur sa famille, "celle qui l’a vu naître et celle qu’il a choisi", comme l’explique si bien Raule le scénariste de Jazz Maynard, dans la préface de Marqués. On est ainsi spectateur de l’assemblage de plusieurs cellules, toutes indépendantes dans les premières pages, mais qui se rassemblent pour devenir plus fortes et surmonter les coups durs des plus fragiles.

Damiàn, Javier / ANKAMA

Et, comme si les traits de Javier suivaient cette pensée, les dessins de Marqués s’affirment et se précisent au fil des cases. On perçoit d’avantage les lignes et les expressions de chacun. La palette de couleur est sombre et c’est souvent le rouge, la couleur du sang et de la violence, qui vient illuminer les planches dont les teintes sont principalement celles du noir, plus au moins sombre, comme l’avenir des protagonistes. Mais comme le précise Raule, il y a toujours de l’espoir dans les bonnes histoires, et celle de Damiàn et Javier en est assurément une.