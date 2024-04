Mon âme vagabonde - Tohar Sherman-Friedman - la chronique BD

Résumé : Le quotidien et les réflexions de Tohar, fille de rabbin, compagne, étudiante et autrice, dans un monde juif et bien plus, pour une jeune femme et bien plus, dans cette époque et bien plus.

Critique : Le truc génial avec les romans graphiques, c’est qu’ils nous transportent désormais instantanément dans le quotidien de jeunes (et moins jeunes, mais ici Tohar en est une) du monde entier, pour voir que les problèmes, les émotions et les traumas se ressemblent. Ici, c’est du côté de Tel-Aviv que les chroniques se situent, chez un couple juif, avec une petite dernière d’une fratrie de sept, qui aime ses parents, son conjoint, son métier, mais ne peut s’empêcher de se sentir comme une impostrice, comme une petite fille gâtée qui ne sait pas trop ce qu’elle veut, ou peut-être comme quelqu’un qui n’a pas sa place, un sentiment si universel, ce doute si légitime qu’il est peut-être élémentaire. Attention, même si l’album se centre sur une conversation avec son meilleur ami en forme de consultation psy, les planches servent avec humour, autodérision et aussi un regard critique les tracas et les travers de l’autrice et de ceux qui l’entourent. On ne peut s’empêcher de penser à Nounou d’enfer pour ce côté mélange de fierté et blâme de ses proches et de sa culture, en plus profond, plus mature, plus artistique aussi.

© Delcourt / Sherman-Friedman

De fait, la dessinatrice est des plus talentueuse, et ses cases débordent d’une vie authentique : cours à l’école des arts, souvenirs dans le jardin de la maison familiale, paroles d’un père rabbin, mais aussi regard sur son corps, un détail qui peut paraître anecdotique mais qui, dans un contexte religieux, a toute son importance. Montrer les défauts physiques, tenter de les accepter, ne pas se voiler la face, ne pas oublier de pester, autant de petits dessins qui font les grandes causes : ce choix graphique dépasse peut-être le simple cadre des chroniques, loin du minimalisme d’un Guy Delisle, pour ainsi accéder à l’intime, au privé. Ce cadre fluctuant, car les moments de vulnérabilité ne sont pas légions, montre une envie plus moderne, celle de l’ère des réseaux sociaux, dont par ailleurs pas mal de cases s’inspirent, preuve de leur intrusion dans la vie de tous les jours, mais désormais aussi dans la culture.

© Delcourt / Sherman-Friedman

Moderne et sincère, dépaysant mais pour universel, Mon âme vagabonde est un chouette voyage non pas en terre inconnu, mais plutôt dans quelqu’un d’inconnu (sauf si vous aviez déjà lu Les filles sages vont en enfer...).