Maux Mêlés T. 1- Torhu Tagura, Meguru Izawa - la chronique BD

Résumé : Tsukasa est une jeune fille effacée, notamment avec les garçons. Depuis la mort de sa mère, sa timidité est ainsi devenue maladive. Alors lorsque l’auberge familiale décide d’accueillir deux garçons de sa classe, la panique s’installe avec eux...

Dans la catégorie romance paisible, qui se compose en deux tomes, Maux mêlés peut faire valoir un titre joliment trouvé et des personnages aussi attachants que différents. Difficile de dire si l’héroïne va parler à beaucoup d’adolescentes, mais l’exagération de cette timidité, qui vient en conséquence d’une tragédie familiale mais aussi de certaines choses éludées sur son passé, vient donner un éclat particulier à ce triangle amoureux. En effet, les scènes sont assez exagérées, venant donner un côté Marivaux à ce manga qui voit la gêne de sa protagoniste être le marqueur principal de chacune des mésaventures que réserve la cohabitation, plus à l’auberge qu’en classe. Loin s’ennuyer, cette répétition vient asseoir le caractère de l’héroïne, mais aussi le sujet de cette histoire. La gêne de l’autre, malgré les sentiments, malgré la beauté, est une chose qui ne se contrôle pas, et finalement on arrive, grâce à ce manga, à le comprendre, à le trouver touchant.

Torhu Tagura, Meguru Izawa / Akata

Si l’ensemble est aussi touchant, c’est aussi parce que le dessin accompagne avec fluidité, avec une certaine douceur, chaque péripétie de Tsukasa Ayase. L’autrice ne brusque pas les choses, et c’est d’autant plus fort qu’on sait que la série ne comptera que deux tomes. Il y a un vrai talent à faire surgir le rouge aux joues, mais surtout à jongler entre la gravité et le comique dans ces petits quiproquos, ces excuses qui n’en finissent pas, et aussi ces moments à deux où rien ne se passe vraiment... Enfin, le grand brun taciturne, avec ses faiblesses, semble prendre le pas sur son homologue blond extraverti, et c’est là aussi grâce au dessin, plus sobre que drôle au fond.

Torhu Tagura, Meguru Izawa / Akata

Avec ce joli premier tome qui inaugure un diptyque de grande qualité consacré aux sentiments adolescents enfouis, Maux Mêlés s’autorise un départ plein de sympathie et d’empathie, à ne pas manquer.