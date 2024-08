Michel Foucault Histoire de folie – Patrick Chambon - la chronique BD

Résumé : {Michel Foucault Histoire de folie} commence avec les explications de Patrick Chambon sur son approche de l’ « Histoire de la Folie » et d’autres textes de Michel Foucault autour de la déraison. Ces explications données sous forme de BD mettant en scène des fous, la folie, Foucault et d’autres personnages bien malmenés...

chronique : Cette BD n’est pas une adaptation de l’Histoire de la folie de Michel Foucault. Il s’agit plus d’une approche de ce que Foucault a pu écrire sur la folie dans différents recueils et aussi dans certains discours, tout en faisant également intervenir des textes d’autres auteurs pour mieux comprendre ou appuyer les dires – ou plutôt les écrits – de Michel Foucault. Patrick Chambon reprend l’approche historique de la folie, avec un point de mire sur le dix-septième et dix-huitième siècle. Il évoque, à partir de là, l’antiquité et le début du dix-neuvième siècle.

Mais il y a déjà tant à dire et à réfléchir sur le traitement de la folie à ces époques. Patrick Chambon commence par nous exposer son approche puis, naviguant entre des citations et des extraits de livres de Foucault, il nous entraîne dans ce qu’a été le rapport à la folie avant. Et à partir de quand on a considéré la folie comme totalement négative, et qu’on lui a attribué tout ce qui sort de la norme. Car la folie n’est pas synonyme d’anormalité. L’anormalité, elle est définie, nous explique ce livre, par ceux qui posent la norme. Et à un moment, il a été plus simple de mettre tout ceux qui sortent de cette norme, d’un point de vue sexuel, politique, philosophique, familial, dans la folie. Et aux fous se sont retrouvés mélangés les marginaux, les pêcheurs, les libertins, les homosexuels... Tous ceux dont les modes de vie prennent la société à rebrousse-poil.

Une approche intéressante qu’il faut prendre le temps de lire. Le discours de Michel Foucault mérite de s’y arrêter pour bien le saisir. D’autant plus qu’il n’est pas présenté dans son intégralité, mais par des extraits et des morceaux choisis, commentés par Patrick Chambon.

En fait, c’est toute cette BD qui mérite qu’on s’y attarde. Car, à côté de sa narration, le travail graphique de Patrick Chambon est impressionnant. Dessinant sur des grandes cases occupant une demi-page, Patrick Chambon utilise le fusain et la pierre noire pour réaliser des dessins réalistes non pas pour illustrer simplement le propos, mais pour le mettre en scène de manière symbolique. Le texte manuscrit est inséré à même l’image, sans cadre ou bulle, se plaçant dans les zones laissées libre par le dessin. Découvrir ces dessins, les suivre de case en case en même temps que le texte est un travail de la pensée. D’autant que Patrick Chambon n’hésite pas à placer Michel Foucault dans ses cases, de manière visible ou plus discrète. Ces représentations se révèlent parfois dures, dévoilant des scènes de torture, découpage, ouverture… Il faut s’accrocher pour avancer dans la lecture et ne pas perdre le fil d’Ariane de la narration.

Comprendre le texte, décrypter le dessin nous amène à vraiment plonger dans le discours de ce livre et à accepter de lâcher du lest pour s’immerger dans cette histoire.

Michel Foucault Histoire de folie nous entraîne dans la folie et son histoire racontées par Michel Foucault, le tout expliqué et mis en dessin par Patrick Chambon. Une BD qui secoue mais donne envie d’en savoir plus sur l’œuvre de Michel Foucault.