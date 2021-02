Milla - Shannon Murphy - critique

Résumé : Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

Critique : Rien, dans les premières images du long-métrage, ne laisse à penser que Milla est rongée de l’intérieur par un mal bien plus terrible que le mal-être dont souffrent certaines adolescentes complexées : sur un quai de gare, la jeune femme, uniforme scolaire et cheveux blonds, a le regard dans le vide lorsqu’un jeune homme la percute. Celui-ci s’appelle Moses et il ne présente pas bien : il a la peau un peu grasse, porte un débardeur et un short, et vu sa dégaine, il n’a aucune vie professionnelle. Il y a pourtant quelque chose de beau en lui : de l’attention, de la bienveillance.

Secouée, Milla n’en est pas moins attirée par Moses et décide, malgré le fossé social qui les sépare, de le présenter à ses parents.

Milla apparaît, en premier lieu, comme attaché au portrait d’une jeune femme en quête de sens, d’émancipation et d’amour ; qui s’arrache au cadre familial serré et à la surprotection étouffante de ses parents – entre une mère émotionnellement instable et un père qui s’inquiète pour sa fille sans rien laisser paraître – jusqu’à leur imposer la présence quasi quotidienne du jeune homme qu’elle vient de rencontrer.

Milla n’est donc pas qu’une simple chronique adolescente. C’est le récit de l’ébranlement d’une famille face à l’amour, à la vie et à la mort.

L’héroïne est très malade. À partir de cette découverte, il est aisé de penser que le film de Murphy nous servira la soupe cinématographique habituelle du teen-movie tire-larmes. Il n’en est rien !

Les personnages, comme la mise en scène, vont tout droit à l’encontre des stéréotypes : la photographie est lumineuse, Milla vit sa vie à cent à l’heure, arborant des perruques colorées, profitant de chaque instant, consciente qu’elle peut s’en aller à tout moment. La prise de vue et le montage sont tout aussi dynamiques, résolument tournés vers le présent.

« On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va », disait Jacques Prévert. Une maxime qu’illustre joliment – et tragiquement – Milla. Car si l’héroïne tente de toucher au bonheur (du bout des doigts, du bout des yeux, du bout de la bouche, du bout de la langue, du bout du sexe) avant que de partir, ce sont bien les non-dits, les secrets, les émotions enfouies, les rancœurs inavouées, qui forment le tissu tragique du récit. C’est en même temps de la joie et de la douleur des protagonistes que naissent les séquences les plus émouvantes du récit.

C’est ainsi que l’œuvre nous invite, avec force et sincérité, à profiter pleinement d’une existence dont chacun sait qu’elle n’est pas éternelle.