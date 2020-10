Monet. Coffret l’essentiel Anne Sefrioui - critique

Monet est l’une des dernières grandes figures de la peinture française, avant que le dynamisme des États-Unis dans ce domaine l’emporte. Cet artiste incarne la France, celle, inhabituelle, des fleurs du jardin. Dans le courant impressionniste, il est aussi singulier par sa manière de mettre en scène la nature. Le lecture de ce coffret est bonne pour les yeux et la tête, elle conforte l’idée que nous nous perdons sans ce lien qu’il avait établi avec les éléments et que l’on redécouvre ici.

Résumé : {Ce coffret réunit l’essentiel de l’œuvre d’un artiste hors du commun, Claude Monet (1840-1926), considéré par l’histoire de l’art comme le père de l’impressionnisme. Il présente, à travers un choix chronologique de cinquante tableaux, sa longue et brillante carrière. Bien qu’il n’ait pas négligé les sujets citadins et modernes, la représentation de la nature constitue indéniablement le cœur de son œuvre. Elle a fait l’objet de ses recherches incessantes, sans que jamais l’artiste ne perde de vue ce qui lui était essentiel : la vérité de ses sensations. De la transcription fidèle du paysage, à ses débuts, jusqu’à l’écriture gestuelle des ultimes Nymphéas, l’ouvrage permet de suivre et de comprendre l’évolution de sa création. Ainsi seront abordées les thématiques de Monet (les bords de mer, la Seine, les jardins, les saisons, etc.), ainsi que les techniques utilisées, comme la décomposition par la touche de la lumière et des couleurs, le recours à la répétition et aux séries pour mieux rendre compte des variations atmosphériques, ou encore la dissolution progressive des formes qui a conduit à considérer Monet comme un précurseur de l’abstraction.}

Critique : Monet aime la nature, nous aussi ! Il est unique en tant que peintre pour avoir mis en scène lui-même dans son jardin les sujets de ces toiles. Malgré l’opposition de ses voisins paysans, il crée des bassins, prend soin des plantes, pour le plaisir des yeux, et aussi d’un but de motif à peindre ; je ne cultive dans ce bassin que des plantes telles que nénuphars, roseaux, iris de différentes variétés qui croissent généralement à l’état spontané le long de notre rivière, dit-il. Ce qu’il élabore, en couleurs, en densité, il l’imagine distillé en touches de couleurs et tâches de lumière, comme un parfumeur. Monet peint la vie, le printemps, l’été et c’est aussi pour cette raison que regarder ses toiles est toujours un plaisir. Si l’impressionnisme est techniquement critiquable, après la qualité des peintures de la Renaissance, Monet dépasse l’effet de mode, il est une école à lui seul dans ce style, sauvé par la vitalité de son sujet. Copyright Hazan L’ouvrage est soigneusement présenté dans un coffret. Il contient d’un côté les images et de l’autre un livret descriptif clair de l’auteur. Les toiles sont assemblées selon une frise pliée en soufflet, qu’on peut par exemple accrocher sur un mur ou étendre sur une longue crédence. Elle permet d’évoluer entre les images et constater la grande cohérence de la palette du peintre, comme on découvre les paysages successifs lors d’une promenade à Giverny. Nous voilà passant le pont vers les nymphéas, admirant le reflet du ciel et des plantes mus par le pinceau.

Un classique ou plutôt un permanent de notre relation à la beauté de la nature.

A voir en se rendant au musée pendant les floraisons et à lire de retour chez soi !

Monet. Coffret l’essentiel

Anne Sefrioui

Collection : Beaux Arts

Date de parution : 04/11/2020

Format : 170 x 240 mm

192 page

Prix : 29,95

