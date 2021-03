Monsieur Vadim . T1 . Arthrose, crime & crustacés – Gihef, Morgann Tanco, Cerise - la chronique BD

Résumé : Monsieur Vadim T1. Arthrose, crime & crustacés nous amène en bord de mer, plus précisément à Cagnes-sur-Mer, où, la nuit tombée, un camion tente de traverser discrètement la ville. Mais la police finit par le repérer. Mais pourquoi tant d’énergie pour arrêter un poids lourd transportant du suif de bœuf ? Et quel impact ce véhicule va-t-il avoir sur la vie d’un paisible retraité Russe, monsieur Vadim ?

Cette BD oscille entre drame et comédie sur fond d’intrigue policière, avec trafiquants, enquête, escroquerie, famille déchirée, mariage de parrain local, friterie à la dérive et au milieu de tout cela, Monsieur Vadim ! La situation va aller de mal en pis, forcément, sinon elle se résoudrait bien trop vite mais dans cette spirale infernale, c’est toute une galerie de personnages marquants qui défile sous nos yeux, de Monsieur Vadim à la jeune assistante sociale, en passant par les petits convoyeurs de drogue ou les grands parrains belges.

Le déroulement des événements nous prend au dépourvu à certains moments mais parfois, on pressent venir le petit retournement. Qu’importe car au final on ne souhaite qu’une chose, que Monsieur Vadim puisse reprendre le cours normal de sa vie. Mais il faut reconnaître que cette possibilité s’éloigne au fur et à mesure de la lecture et on se demande bien comment tout cela va finir.

Le sud de la France vu par la lorgnette du grand banditisme et des trafics de drogue, avec un vieux retraité qui, lâché tel un chien dans un jeu de quilles, va changer la donne – ou pas -, et en tout cas rebattre les cartes. Le cliffhanger posé par Gihef, le scénariste, à la fin de ce premier tome, ne vous donnera qu’une envie, dévorer la suite le plus rapidement possible.

Gihef, Morgann Tanco, Cerise / Grand Angle

Le dessin nerveux de Morgann Tanco colle tout à fait à l’esprit de cette BD. On pourrait s’attendre à un récit assez lent, au rythme des pas du retraité mais l’intrigue est parfois prise de fulgurance et la machine s’emballe. Les personnages restent dans nos mémoires grâce à leurs têtes vraiment bien peaufinées. On n’oublie pas de sitôt ni le Belge, ni Ange Giacopini ou encore Sasha.

Les lignes de vitesse et le dynamisme des poses nous plongent au cœur des scènes d’action. Les couleurs de Cerise se marient à merveille avec le style efficace de Morgann Tanco. Les ambiances colorées, claires, vives, contrastent d’autant plus avec cet univers qui devient crépusculaire.

Monsieur Vadim T1 Arthrose, crime & crustacés démarre sur les chapeaux de roues. A la suite de ce vieux retraité qui ne paye pas de mine, nous entrons dans une histoire folle où les règlements de comptes pleuvent. Monsieur Vadim s’enfonce dans un entonnoir dont il ne verra peut-être pas le bout. Le second tome de ce diptyque, attendu avec impatience, nous apportera la réponse finale.