L’élixir de Dieu T.1 : Spiritus Sancti – Gihef, Christelle Galland - la chronique BD

Résumé : Le récit nous plonge en 1929 dans l’État du Massachusetts. Le couvent Saint-Patrick vit son quotidien paisible où sœur Holly, fraîchement arrivée, essaye de trouver sa place en piquant quelques dollars dans la caisse de la quête avant d’aller fumer en cachette. Mais en-dehors du couvent, la prohibition règne et le Klu-Klux-Klan rôde, sans oublier les mafieux en tout genre. Et Saint-Patrick n’est pas épargné par l’époque...

Critique : Le couvent de Saint-Patrick est au cœur de l’action de ce premier tome. Alors que les sœurs se croient isolées et protégées du monde, celui-ci entre dans l’enceinte pour y semer le désordre, remettant en cause tous les vœux prononcées par ces nonnes. On fait avant cela la connaissance d’Holly, personnage principal de cette histoire. Cette jeune bonne sœur n’a pas encore totalement quitté la société, vu qu’elle vole de l‘argent. On apprend à connaître aussi d’autres personnages, comme sœur Bethany, seule afro-américaine, la mère supérieure et quelques autres. Ce panel de personnages s’avère attachants. Mais quand un homme blessé se cache dans le couvent, tout bascule. Les sœurs se retrouvent prises dans une spirale infernale, que le courage et la présence d’esprit de Holly aident à surmonter. La richesse de cette histoire est qu’il n’y a pas de bon et de mauvais : chaque personnage défend ses intérêts, parfois au détriment des autres. C’est ce qui crée les rebondissements et l’attachement que l’on a pour ces caractères trempés, du mafieux asthmatique au chauffeur noir, sans oublier sœur Holly.

Malheureusement, certaines âmes sont plus perdues que d’autres et vengeance et violence restent bien présentes dans ce récit drôle et dramatique.

Christelle Galland dessine et met en couleur cette histoire avec talent. Son trait semi-réaliste pose les personnages, les ambiances, et on sent toute la chaleur estivale planer sur Saint-Patrick. On reconnaît les visages des sœurs facilement et la galerie de caractères qui défilent dans cette BD est un vrai régal. La composition axée sur des cases hautes et les cadrages serrés contribuent à canaliser le récit en mettant l’accent sur les émotions et les visages. Le travail au trait permet de créer de la densité sur les ombres des décors et sur les personnages.

Entre prohibition, gangster, dettes lourdes et Klu-Klux-Klan, on se demande bien si le couvent de Saint-Patrick va réussir à s’en sortir. En tout cas, on l’espère.

L’ambiance et l’intrigue de ce premier tome fonctionnent à plein, avec toute une galerie de personnes défendant leurs intérêts et leurs valeurs, faisant de

L’élixir de Dieu un diptyque prometteur.