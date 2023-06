Mort de l’acteur Treat Williams

News : Acteur américain, Treat Williams débute sa carrière au milieu des années 1970. Il joue dans des comédies musicales à Broadway, tout en décrochant des petits rôles au cinéma. Il devient une vedette de l’écran avec Hair (1979) de Miloš Forman. Il enchaîne alors les premiers rôles dans les années 80, avec pour sommets Le prince de New York (1981) de Sidney Lumet et Il était une fois en Amérique (1984) de Sergio Leone, aux côtés de Robert De Niro et James Woods. Mais sa carrière s’essouffle, et on le voit davantage à la télévision, où on lui fait jouer notamment des rôles de répertoire (Un tramway nommé désir). Il rebondit toutefois au cinéma avec des séries B, comme Flic ou zombie (1988) de Marc Goldblatt. À la décennie suivante, Treat Williams est encore actif à la télévision, tout en tenant des seconds rôles remarqués dans diverses productions, comme Dernières heures à Denver (1995) de Gary Fleder et Ennemis rapprochés (1997) d’Alan J. Pakula. Et une nouvelle génération le découvre dans le film d’aventures Un cri dans l’océan (1998) de Stephen Sommers ou le drame Aussi profond que l’océan (1999) d’Ulu Grosbard. Par la suite, l’acteur est encore partagé entre télévision (la série Everwood, 2003-2006) et cinéma, mais les bons rôles se font rares. Il est certes du casting de Hollywood Ending (2002) de Woody Allen et incarne le père de James Franco dans 127 heures (2010) de Danny Boyle. Mais la plupart de ses films sortent directement sur le marché de la vidéo, comme The Congressman (Martin, Mrazek, 2016). Treat Williams est décédé d’un accident de moto le 12 juin 2023. Il était âgé de 71 ans.