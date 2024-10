Mort de l’actrice Christine Boisson

News : Actrice française, Christine Boisson débute sa carrière au milieu des années 1970. Elle jouera dans de nombreuses pièces entre 1975 et 2012, sous la direction de metteurs en scène de la trempe de Roger Planchon, Claude Régy, Jérôme Savary, Luc Bondy et Jacques Lassalle. Le réalisateur Just Jaeckin la repère dans une agence de mannequinat et lui confie un rôle dans le désormais célèbre Emmanuelle, en 1974. Christine Boisson est du coup utilisée pour des emplois plus ou moins déshabillés dans des films de Michel Deville, Alain Robbe-Grillet ou Jacques Deray. Un tournant surgit alors dans son parcours avec Extérieur, nuit (1980), premier long métrage de Jacques Bral dans lequel elle révèle un solide talent dramatique et un magnétisme certain, aux côtés de Gérard Lanvin et André Dussollier. Christine Boisson devient dès lors une égérie du cinéma d’auteur des années 80, magnifiée par Antonioni dans Identification d’une femme (1982) et Philippe Garrel dans Liberté, la nuit (1984). La comédienne illumine également des longs métrages signés Miklós Jancsó, Daniel Schmid et Magali Clément, sans négliger un cinéma plus grand public avec Rue barbare (1984) de Gilles Béhat ou Le passage (1986) de René Manzor. À partir des années 90, Christine Boisson tient surtout des seconds rôles, femme au caillou dans Il y a des jours… et des lunes (1990) de Claude Lelouch, épouse de Bernard Giraudeau dans Une nouvelle vie (1993) d’Olivier Assayas, ex de Lanvin dans Les marmottes (1993) d’Elie Chouraqui, amante d’Anémone dans Pas très catholique (1994) de Tonie Marshall, maîtresse de foyer dans Love Me de Laetitia Masson, ou prof de théâtre dans Le bal des actrices (2009) de Maïwenn. Christine Boisson, qui n’avait plus tourné depuis 2015, est décédée le 21 octobre 2024 à l’âge de 68 ans.