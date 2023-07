Mort de l’actrice et chanteuse Jane Birkin

News : Actrice et chanteuse franco-britannique, Jane Birkin est l’interprète des plus belles chansons de Serge Gainsbourg, de « Je t’aime… moi non plus » à « Quoi », en passant par « Di Doo Dah » Elle a su dépasser son image de gravure de mode pour s’imposer avec les années comme une grande dame de la chanson, mais aussi de l’écran. La biographie qui suit retrace surtout son parcours d’actrice.

Jane Birkin débute au cinéma en 1965. Elle est d’abord un objet décoratif de la Swinging London en complément de son activité de mannequin, et apparaît dans des productions comme Blow-Up (1966) de Michelangelo Antonioni. Installée en France à la fin des années 60, elle trouve rapidement sa place dans le cinéma français, passant de seconds rôles tel celui de la jeune fille dans La piscine (1969) de Jacques Deray à des prestations en tête d’affiche. Celle qui fut mariée au compositeur John Barry, avec qui elle eut une fille, la photographe Kate Barry (1967-2013), refait sa vie avec Gainsbourg qui fait de l’« ex-fan des sixties » une icône et lui donne une seconde fille, Charlotte. Dans les années 70, son délicieux accent anglais, sa beauté gracile et son humour font merveille dans des comédies populaires comme La moutarde me monte au nez (1974) ou La course à l’échalote (1975), deux films de Claude Zidi où elle donne la réplique à Pierre Richard. Mais elle est également à l’aise dans un registre dramatique, épouse de Gérard Depardieu dans Sept morts sur ordonnance (1975) de Jacques Rouffio, ou partenaire de Joe Dallesandro dans le sulfureux Je t’aime moi non plus (Gainsbourg, 1976). Plus que sa participation aux castings internationaux de Mort sur le Nil (1978) de John Guillermin et Meurtre au soleil (1982) de Guy Hamilton, on retiendra le tournant des années 80 où elle rejoint le cinéma d’auteur. Sa rencontre avec Jacques Doillon (père de sa troisième fille, Lou Doillon) révèle une nouvelle Jane Birkin, au jeu dépouillé et d’une sobriété émouvante, dans des films qui lui valent la reconnaissance de ses pairs, même s’ils ne sont pas couronnés de succès publics. Dans La fille prodigue (1981), elle joue la fille de Michel Piccoli, pour un scénario très bergmanien. La pirate (1984) la voit vivre une douloureuse histoire d’amour avec Maruschka Dermers, quand Comédie ! (1987) avec Alain Souchon, bien que teinté de légèreté, cerne avec acuité les problèmes de couple. Jane Birkin est aussi remarquée dans L’amour par terre (1984) de Jacques Rivette et La femme de ma vie (1986) de Régis Wargnier qui lui vaut, après La pirate, sa seconde nomination au César de la meilleure actrice. Elle est ensuite magnifiée dans Kung-fu Master (1987) et Jane B. par Agnès V. (1988), deux moyens métrages d’Agnès Varda. De Soigne ta droite (1987) de Jean-Luc Godard à Quai d’Orsay (2013) de Bertrand Tavernier, en passant par On connaît la chanson (1997) d’Alain Resnais. Jane Birkin multiplie les apparitions, mais les premiers rôles se font plus rares, à quelques exceptions près, comme Daddy Nostalgie (1990) de Bertrand Tavernier, Noir comme le souvenir (1995) de Jean-Pierre Mocky, ou le médiocre Thelma, Louise et Chantal (2010) de Benoît Pétré. Nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour La belle noiseuse (Rivette, 1991), elle tourne également avec Catherine Corsini, Marion Vernoux, Rodolphe Marconi…Jane Birkin passe elle-même à la réalisation avec Boxes (2007), sélectionné hors compétition au Festival de Cannes. Elle connaît par ailleurs une carrière théâtrale, dans un répertoire tant comique (L’ex-femme de ma vie de Josiane Balasko), que tragique (Électre de Sophocle, mis en scène par Philippe Calvario au Théâtre des Amandiers). En 2021, Charlotte Gainsbourg lui consacre un documentaire, Jane par Charlotte bien reçu à Cannes Première. Jane Birkin est décédé le 16 juillet 2023, à l’âge de 76 ans.