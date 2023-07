Jane par Charlotte - Charlotte Gainsbourg - critique + test combo DVD Blu-ray et livret

Résumé : Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime inédite et universelle pour laisser apparaître une mère face à une fille.

Critique : On ne pourra pas faire de procès à Charlotte Gainsbourg quant à ses intentions. Ces dernières sont claires : elle a fait ce film pour elle, elle l’affirme volontiers. Elle semblait en avoir besoin, afin d’apaiser sa relation avec sa mère, la voir sous un autre angle, avoir un prétexte pour se livrer et la voir se livrer en retour.

On oublie vite une caméra. Dans le même temps, elle permet d’avoir un intermédiaire, créant paradoxalement un climat d’intimité. Cette intimité est l’élément le plus marquant du film, au point qu’elle peut même surprendre. Il est possible de ne pas vraiment savoir où se mettre face à certaines révélations familiales extrêmement privées. Doit-on remercier la documentariste de cette confiance qu’elle exhibe à destination de son spectateur, ou bien doit-on la fustiger pour cette séance un brin voyeuriste ?

Il existe aussi une forme de prétention dans le geste de Gainsbourg, icône – elle récuse le terme – de la musique et à l’écran, passée réalisatrice cette année. En effet, le récepteur pourrait très bien rester en dehors de ses histoires de famille, qu’elle dévoile sans contexte véritable, comme si tout le monde savait déjà qui sont Yvan, Alice, Kate, dont la documentariste parle sans discontinuer avec sa mère, de la même manière qu’on parlerait de son oncle ou sa tante.

Cela pourrait être un temps fort, toujours en lien avec la fameuse intimité provoquée. Certes, les cinéphiles et les abonnés au scoop verront immédiatement de qui il s’agit. Mais somme toute, s’il est possible de trouver une dimension universelle à cette histoire, on sent que la démarche de Gainsbourg n’est pas celle-là. Elle parle de sa famille, sans se soucier d’impliquer totalement le spectateur. Finalement, le résultat aurait probablement été le même sans le sortir. Pourquoi le montrer ? Ce film est le sien, certes. Mais il semble être pour elle. Pour elle seulement, et c’est là que le bât blesse.

Pourtant, la réalisatrice possède un talent certain pour rendre les choses de la vie poétique, et nul doute que sa déclaration d’amour finale en fera chavirer plus d’un. Malgré le ton souvent ampoulé de ses discours, l’effet fonctionne de manière générale. Les photos magnifiques qu’elle prend de sa mère jalonnent joliment le récit, et ses choix musicaux éclectiques font mouche.

Jane Birkin se dévoile, sans fard. Elle joue le jeu, à cent pour cent. Sa fille nous ouvre les portes de la maison de son père. Tout cela ne peut laisser insensible, même s’il reste cette impression de prétention autoréférentielle.

Alors on ressort de la salle en se disant que demain, on aura sans doute oublié tout cela, en remerciant tout de même Charlotte Gainsbourg pour ce doux moment.

Le test de l’édition collector Blu-ray + DVD + Livret

Image :

Charlotte se cherche tout en invitant sa mère à se découvrir avec une photographie qui se veut spontanée et sans fioritures.

Son :

Même remarque que pour l’image. L’essentiel et rien que l’essentiel pour ne pas s’éloigner d’une quête désirée de sincérité.

Bonus :

Un sublime livret de 76 pages avec une préface de Jane Birkin. L’essentiel des photos concerne Charlotte Gainsbourg ou sont extraites du film et couvrent une période allant de 2017 à 2021. Ces photographies intimistes s’articulent en un chapitrage par lieux (Japon, Paris à plusieurs reprises, Bretagne, et New York). L’épilogue est signé par Charlotte Gainsbourg. Un magnifique hommage d’une fille à sa mère qui lui le rend bien avec un amour inconditionnel. Ce supplément est un atout séduction indéniable pour ce combo.